Podemos pide a Endesa que se siente a negociar

Ante el nuevo parón de los trabajadores de Compostilla, Lorena González pide a la empresa que no eluda su responsabilidad social con la Comarca

Lorena González en una imagen de archivo. / EBD

La procuradora berciana, que ha acompañado a los trabajadores esta mañana, ha lamentado que la empresa no tenga voluntad de diálogo ni de sentarse a negociar con sus trabajadores las condiciones de cierre. “El gobierno no puede tolerar que sean las empresas quienes marquen el ritmo, los plazos y las condiciones y mucho menos, el grado de cumplimiento que se le da a los derechos de los trabajadores”, señala

González ha querido recordar que “esto no es un problema ecológico o medioambiental como se ha querido dar a entender, es una decisión económica similar a la que tomó Vestas”. “En España se va a seguir quemando carbón pero, desde que el PP y el PSOE firmaron el fin de la minería, también firmaron el fin de las centrales de interior. A las eléctricas les sale más barato quemar en las térmicas cercanas a los puertos en los que descargan el carbón de importación, por eso Endesa sí va a acometer las mejoras ambientales requeridas por la UE para 2020 en la central de As Pontes (Coruña) y desmantela Compostilla dos años antes. Es una decisión puramente económica de Endesa a la que el gobierno no ha querido poner freno”, manifiesta.

La procuradora también destaca que tras el encuentro de cargos de Podemos con los trabajadores, la formación exige “ la elaboración de un plan social que ampare a los trabajadores que se quedan a los pies de los caballos tras décadas de alfombra roja y subvenciones a las eléctricas. Endesa, lejos de ser una PYME, obtiene anualmente beneficios multimillonarios y no se le puede permitir que, por multiplicar dichos beneficios, deje en la estacada a cientos de familias. Si bien es cierto que desde que PP y PSOE la vendieron y dejó de ser una empresa nacional el margen de acción por parte de las administraciones públicas se complica, existen medidas aplicables”.

Por ello la formación morada pide aunar fuerzas entre administraciones y poner freno “a los chantajes y espantadas de las empresas privadas con capital público”. “Desde Podemos hemos registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición para que el gobierno autonómico se sume a exigir este plan social y, por su parte, la Junta también debe presionar a Endesa para que se siente a negociar con los trabajadores. Los sindicatos, a nivel autonómico y nacional, también tendrán que apretar en el mismo sentido que lo están haciendo sus compañeros del comité de empresa de Compostilla”, manifiesta

Por último, González ha interpelado a la Junta de Castilla y León. “Está claro que el gobierno central tiene que tomar decisiones, pero el autonómico también. El Partido Popular lleva 30 años gobernando esta comunidad, los mismos que llevan sabiendo que esto pasaría. Han estado muy cómodos al calor de las subvenciones y han dejado que nos pille el tren” ha lamentado.