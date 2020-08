Poesía de combate en blanco y negro

El escritor berciano residente en Asturias José Yebra / Ical

“No ver la nada es sentir todo el tacto de tu presencia”. Este verso del cacabelense residente en Asturias José Yebra, estampado recientemente en uno de los pasos de cebra de la avenida del Castillo como parte del proyecto ‘Poetizando Ponferrada’, sirve de carta de presentación de un autor que publica su tercer poemario, ‘Aburrimiento científico para soldados distópicos’.

Acompañadas por las fotografías de la artista sueca Malin Ellisdotter, las palabras de Yebra albergan ecos de un “pesimismo meditado a conciencia” y transmiten su “obsesión por la extinción de la raza humana”, coincidiendo con un año en el que la pandemia del COVID-19 ha sembrado esa idea en las mentes de muchas personas. “¿En qué momento se me ocurre a mí hablar de estas cosas?”, se pregunta con sorna el poeta, convencido, como apunta en uno de los 24 poemas del libro, de que “otra vida, otro mundo es posible dentro de la fertilidad de nuestra irracional nada humana, tan fría como carente de piedad”.

Con numerosas referencias musicales a bandas como The Clash, Joy Division o The Smiths, las páginas del libro ven desfilar a un rejuvenecido Johnny Cash dialogando con un tóxicomano, a un “presidente gilipollas que quiere construir muros” o a un soldado desfigurado en la Primera Guerra Mundial. “La tierra es plana. Corramos y saltemos desde el borde del horizonte verdadero”, apunta uno de los microtextos que acompaña a los poemas, en los que Yebra muestra una vez más su “poesía de combate”. “Todo artista tiene que reflejar su manera de ver la sociedad y de luchar contra las injusticias, de rebelarse contra lo que no le gusta” , explica el poeta, alejado de la idea de la búsqueda de la belleza por sí misma. “Eso es solamente autocomplacencia, mirarse el ombligo y no llegar a ningún sitio”, asegura el berciano.

Entro los molinos contra los que carga este escritor destacan la “falta de solidaridad” o el racismo presente en algunos sectores de la sociedad actual. Por este motivo, Yebra fue el encargado de coordinar el libro ‘Poemas contra el olvido’, en el que colaboran más de 60 poetas de todo el mundo para dar voz al problema de los refugiados. La iniciativa forma parte del proyecto ‘Somos nombres’, que obtuvo el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, convocado por la Agencia Española de Cooperación en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Versión bilingüe

Publicado por Más Madera, la editorial surgida al calor de la asociación Alternativas, que agrupa a creadores, escritores, músicos y artistas de Asturias, el libro contiene los poemas originales, escritos en inglés, así como una “reinterpretación” de esos mismos textos en castellano. “El trabajo más duro fue el de volver a interpretar los poemas, porque la traducción literal no funciona”, explica el también autor de ‘Otra lengua extinta’ y de ‘Sedentarismo aplicado’, sus anteriores poemarios.

En este tercer trabajo, Yebra confiesa haberse servido de un estilo “más intimista”, en el que el habitual trasfondo social que sirve de escenario a sus versos es “menos evidente y más metafórico”. Las fotografías en blanco y negro de Ellisdotter complementan el halo oscuro de los poemas, con imágenes “tenebrosas” de formas y sombras proyectadas por la naturaleza. “Es música para ojos ávidos de sensaciones nuevas”, explica Yebra sobre las instantáneas de su amiga, a la que conoció a través de las redes, gracias a su blog ‘Viajes al fondo del Alsa’.

Esta bitácora digital es fruto de la amaxofobia o pánico a conducir que padece Yebra y que provoca que la suya sea una “familia errante en trenes, autobuses y taxis”. “Los viajes dan para mucho, observando a la gente que sube y baja y las conversaciones de los pasajeros”, explica el escritor berciano, que confiesa que su actividad en este blog fue uno de los motivos que le animó a retomar la rueda de la escritura, tras un periodo de sequía en el que se volcó en su profesión, la enseñanza. Actualmente, Yebra es profesor en el IES La Corredoria de Oviedo, ciudad en la que reside desde finales de los 80. En aquella época también comenzó a escribir una novela, ‘Ciclos de Mil Cabezas’, aprovechando las noches de guardia en el servicio de Protección Civil de Oviedo. “En vez de dormir, empecé a escribir”, recuerda el berciano, que confía en poder llegar a ver publicada esa novela tras introducir la que considera la “corrección definitiva” al texto finalizado por primera vez en 1997.