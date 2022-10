Poesía en viñetas

El ilustrador berciano Luis F. Sanz. / Ical

Una anciana recluida en un piso, sin más contactos que los repartidores a domicilio que llaman a su puerta y las voces que se escuchan al otro lado del teléfono. Ése es el punto de partida de Una conversación, el cómic con el que el berciano Luis F. Sanz se alzó con el galardón del VIII Premio de Novela Gráfica Social de Divina Seguros. Ambientado en el escenario casi apocalíptico que trajo consigo la pandemia de COVID-19, el libro utiliza un lenguaje pausado para dar protagonismo a las ilustraciones. “Más que contar pretendo sugerir, que el lector se cuente a sí mismo, interpretando el cómic a su manera”, explica el autor.

La portada del libro, con una calavera ataviada con mascarilla, es una declaración de intenciones del autor para abrir la puerta a temas como la vejez y la muerte, la soledad, el olvido y el silencio. Son realidades que acompañaron a los momentos más duros de la pandemia, cuando las palabras aislamiento, cuarentena o confinamiento se hicieron demasiado familiares y las televisiones informaban a diario del reguero de muertes que dejaba tras de sí el virus. El autor sitúa un espejo delante de esas realidades para transmitir gráficamente, con los medios tradicionales del cómic, una historia de costumbrismo realista sobre la fragilidad de la existencia.

Desde un lugar en el que la ilustración y la poesía casi se dan la mano y a través de un diálogo con el único interlocutor que espera a todos al final del camino, la historia se entrelaza con los versos del poema A un olmo seco, escrito por Antonio Machado y popularizado en su versión musical por Joan Manuel Serrat. El poeta sevillano escribió estos versos poco antes de la muerte de Leonor, su esposa, y en ellos refleja la pena, pero también la esperanza, a través de la historia de un árbol que está ya en el final de su vida, casi completamente seco, pero que florece con hojas verdes nuevas al llegar la primavera, para demostrar que, a pesar de todo, aún sigue vivo.

Ese canto a la regeneración también aparece en el epílogo de la novela, escrito por el director del Aula de Cómic de la Universidad de Valencia, Álvaro Pons, que define el libro como “una obra de esperanza”. Al respecto, el libro terminó de imprimirse el pasado 20 marzo, jornada en la que se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Sin embargo, el autor se reconoce “algo pesimista” respecto a las enseñanzas que deja tras de sí la pandemia. “No creo que hayamos aprendido mucho, es más, creo que se han reforzado aspectos negativos como sociedad”, señala Sanz.

La temática escogida para el libro, editado por Tengu Ediciones, le abrió las puertas del Premio de Novela Gráfica Social Divina Pastora, dotado con una ayuda económica que le permitió “integrar parte de la realización del cómic en el calendario laboral y no sólo en los ratos libres”. “Ganar un premio bajo plica es para mí un reconocimiento a mi trabajo y labor, un acicate para seguir haciendo más cómics”, explica el berciano, que destaca las infinitas posibilidades de expresión que ofrece el cómic a la hora de contar historias y sugerir ideas.

“Cosas, dibujines y monigotes”

Nacido en Villafranca del Bierzo, Sanz estudió Bellas Artes en Salamanca y allí comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la ilustración. Sin embargo, el paisaje de su niñez influye en su creación “tanto a nivel de temática como incluso de tonos, colores y atmósfera”, explica el ilustrador. “Soy de los que piensa que la infancia deja huella indeleble en nuestros gustos y personalidad”, apunta el berciano, uno más de esos emigrados que actualmente reside en Madrid. “Mi pareja tiene el trabajo en esta ciudad. Sino, ya no viviría aquí”, reconoce.

Su vocación por el cómic arranca en el instituto, aunque en aquel entonces no se planteaba que esta afición que él veía como puro entretenimiento o como “descanso activo” de su labor diaria pudiera llegar a convertirse en una salida profesional. “Llevo escribiendo y pensando historias desde hace muchos años, pero siempre me vi como dibujante, no como guionista”, explica.

A la hora de definir su estilo, Sanz responde a la gallega, con más preguntas. “¿Oscuro?¿Sugerente? Mejor que lo definan otros”, sentencia. Con lápiz y tinta como herramientas preferidas, el berciano se ocupa del proceso creativo al completo, desde el boceto al arte final. “Siempre dibujo a mano aunque haga cosas con el ordenador, que es una herramienta indispensable para mi”, apunta.

Entre sus manías a la hora de enfrentarse al folio en blanco, destaca la de madrugar. “Estoy hablando de cinco y pico de la mañana, es cuando mejor me encuentro para trabajar, aunque no uso despertador y no siempre me es posible”, explica. Su proceso arranca, lápiz en mano, con lecturas e investigaciones sobre el tema a ilustrar. “A partir de ahí ya comienzo a abocetar, primero de forma muy esquemática, que voy complicando progresivamente hasta que creo encontrar alguna idea válida”, resume.

A lo largo de más de 20 años de trayectoria, sus “cosas, dibujines y monigotes”, como se refiere a su trabajo en las redes sociales, han ilustrado las páginas de periódicos y revistas como El País, 20 Minutos, Rolling Stone, FHM o Quo. “Son cientos o miles de dibujos, pero mi etapa en El País fueron ocho años que marcaron mi forma de hacer y considero importante para mi carrera”, reconoce el berciano. Sus obras también han aparecido en libros de diferentes editoriales y han protagonizado campañas promocionales para marcas como Adidas y entidades como Greenpeace o Cruz Roja.

Aunque Una conversación es su debut en el universo de la novela gráfica, no se trata del primer libro que firma en solitario. En 2019, Sanz publicó Madrid-01, un libro surgido al calor de la ayuda a la creación literaria en la modalidad de cómic que le otorgó la Comunidad de Madrid. Se trata, explica el berciano, de tres microhistorias independientes cuyo escenario es Madrid, con un hilo conductor común que es la violencia. “Es más un experimento secuencial que una novela gráfica”, apunta el autor, que aborda en este libro la violencia institucional, la violencia machista y la violencia callejera, a raíz de un hecho real que le aconteció a un amigo suyo berciano durante una visita a la capital.