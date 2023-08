Pol Llonch: "Tenía ganas de volver a jugar en España"

Pol Llonch y Eduardo Domínguez, durante la presentación del primero como nuevo jugador de la Ponferradina. / EBD

La Ponferradina presentó este miércoles al centrocampista Pol Llonch, jugador largamente deseado por la entidad blanquiazul, que, como reconoció su consejero delegado, Eduardo Domínguez, ya intentó su fichaje en el pasado mercado invernal, aunque entonces el jugador no llegó a un acuerdo con el Willem II neerlandés para rescindir su contrato, situación que sí se ha dado este verano. El jugador catalán ha firmado por dos temporadas con la Deportiva.

El propio jugador confesó que incluso ahora "la situación no era fácil, porque tenía contrato y primero había que salir para venir aquí. Al final todo ha salido bien y llevo pocos días aquí, pero la adaptación está siendo rápida y estoy contento con lo que me he encontrado". Llonch aseguró que "todo el mundo me hablaba maravillas del club y la afición, y lo que buscas es eso, un sitio donde te faciliten dar el mejor nivel. En ese sentido, la realidad ha superado a las expectativas".

Pol Llonch puso de relevancia el interés que mostró la Ponferradina tanto en enero como este verano por hacerse con sus servicios como el principal motivo para aceptar la oferta berciana junto a su deseo de volver a casa: "No es la primera vez que estábamos en contacto y es importante ese interés del club desde el primer momento. Además, llevaba casi ocho años fuera de España y tenía ganas de volver porque deportivamente lo necesitaba".

En cuanto a su papel en el equipo berciano, el centrocampista catalán aseguró que la competencia que se va a encontrar por hacerse un hueco en el centro del campo de la Deportiva "es buenísima para el equipo siempre que sea sana porque cuanto más nivel haya, más te tienes que exigir". En ese sentido, tras jugar sus primeros minutos en El Toralín ante el Deportivo de La Coruña, manifestó que "me noté bien, pero con falta de rodaje y minutos. A partir de ahí tengo que crecer y conocer a mis compañeros para dar el mejor nivel y aportar al equipo".

Respecto a ese partido y a la pretemporada que está llevando a cabo la Ponferradina, que finalizará este sábado con un amistoso ante el Atlético Astorga en La Eragudina (19.00 horas), Pol Llonch señaló que "me gusó mucho el equipo. Somos todos nuevos y es tiempo de coger las ideas del entrenador y conocernos todos mejor entre los compañeros. Del partido salí muy contento, se vio un equipo muy unido, trabajador y ayudándose todo el rato. Este el principio y con estas bases más la confianza va a ser todo mucho más fácil".

Paciencia con los fichajes

Por su parte, Eduardo Domínguez pidió calma sobre los fichajes que restan por llegar (cuatro o cinco jugadores, entre ellos dos delanteros) ya que "queda tiempo y la paciencia tiene premio. No tenemos que precipitarnos".

En cuanto al estado del césped de El Toralín, que dejó preocupada a parte de la afición tras el amistoso contra el Deportivo, Domínguez confesó que "no está como queríamos, pero tampoco tan mal como nos esperábamos, y va a estar mucho mejor en el futuro". El consejero delegado señaló que el césped "no se pudo plantar cuando debía hacerse y se retrasó un par de semanas, pero va a ir a mejor. Tranquilidad".