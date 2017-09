El pleno del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó este jueves las alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctricas, en lo que ha sido el último trámite del documento, dado que las alegaciones ya fueron enviadas el día 15 al Ministerio de Energía.

Todos los grupos apoyaron en primer lugar la inclusión de este punto en el orden del día, a excepción de Ciudadanos, cuya portavoz, Rosa Luna, se abstuvo, una actuación que anticipaba su voto posterior a las alegaciones y que también fue el de la abstención, dando continuidad a su postura anterior de no firmar las alegaciones la semana pasada.

También todos los grupos menos Ciudadanos coincidieron en manifestar que, aunque según algunos de los agentes políticos, sindicales y sociales que han participado en la redacción de las alegaciones éstas hayan quedado escasas o tal vez lleguen tarde, es necesario felicitarse por este “trabajo en común” de los bercianos.

La postura de la formación naranja fue duramente respondida por los portavoces de CB, Iván Alonso, y del PSOE, Mª Paz Martínez, quienes acusaron a su portavoz de “repetir” un argumentario “hecho en Madrid”, “sin conocer el Bierzo”, tal y como apuntó la socialista.

“La postura de Ciudadanos es como cuando te ponen una inyección letal, no te enteras, pero después, despacio, te mueres”, indicó Alonso. “Lo único que pedimos es que se consuma carbón nacional”, añadió Martínez.

Luna, por su parte, quiso clarificar su postura. “No he dicho no al carbón del Bierzo ni a las centrales, solo que hay que hacer las cosas como dios manda, y estamos en la UE, nos guste o no, y no podemos seguir tomando el pelo a los bercianos”, indicó, al tiempo que aseguró que “la propuesta de C’s está hecha por gentes que viven en las cuencas”. Con esas palabras se refería a la proposición de su formación en esta materia ante el Congreso, a la que al inicio del debate dio lectura.

En la misma se recuerda que respecto al uso del carbón de origen nacional, la normativa europea establece “el fin inminente de las ayudas públicas” y por ello cualquier propuesta que sostenga el mantenimiento de las mismas es “demagógica”. C’s insiste en el texto en el fracaso de los planes Miner y en la necesidad de dar alternativas al carbón mediante la reindustrialización y un Pacto de Estado sobre Energía.