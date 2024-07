La polémica del desvío del Camino de Santiago: “No hay nadie que lo regule y cada uno lo lleva por donde le interesa”

La polémica del desvío de las flechas del Camino de Santiago se ha reavivado durante los últimos días con la reciente noticia de que la dueña de un albergue de Valtuille de Arriba, localidad perteneciente a Villafranca del Bierzo, desvió las flechas para que llegasen a su negocio.

La Federación de Española de Asociaciones de Amigos del Camino del Santiago explica que “hay una legislación porque el Camino de Santiago es patrimonio de la UNESCO y está prohibido desviar las flechas”. En la misma línea, señalan que “la señalización depende de las Comunidades Autónomas y hay directrices pero dependen de estas administraciones”.

Los regentes de los albergues bercianos aseguran que “es algo que se lleva haciendo desde los años 90, cada uno desvía el camino por donde les interesa”. Sin embargo, desde el albergue La Medina de Camponaraya creen que “tampoco está muy claro por donde va el camino, creo que debería haber alguien que lo delimite y lo señalice en condiciones porque nosotros, los hosteleros, poco podemos hacer. A mí bien no me parece pero es algo que se lleva haciendo desde que estoy en esto”.

Desde el albergue La Guiana de Ponferrada muestran su desacuerdo y lo tachan de “ilegal y amoral”. “Despistan a los peregrinos y en alguna ocasión se han perdido por este motivo. La gente de fuera no entiende las señalizaciones y se les está engañando con esos desvíos. Yo recuerdo una peregrina canadiense que se perdió en el Acebo, en la montaña, porque no sabía donde estaba. El camino es el camino y si tienes la suerte de que tu alojamiento está en el camino genial pero si no, no puedes engañar”, puntualizan.

En relación a la dueña del albergue de Valtuille de Arriba todos coinciden en que “la han tomado con esta señora pero no es la primera ni la última”. De hecho, destacan que “la persona que empezó a desviar el camino a ese pueblo no fue ella, fue hace años otro hombre y ya está como alternativo porque la gente se fue acostumbrando y le pareció más bonito”.

Por su parte, el regente del albergue Santa Marina de Molinaseca explica que “está ocurriendo mucho porque la administración no toma cartas en el asunto y cada uno marca las flechas por donde quiere. El Camino no está delimitado oficialmente, no sabemos de quien depende, si de la Junta o de los municipios”.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo explican que “quien debe regular las señalizaciones es la administración, la Junta de Castilla y León”. En concreto, en relación al desvío de Valtuille de Arriba aseguran que “el camino pasaba por Valtuille de Arriba hace siglos y esto es lo que argumentan los vecinos pero actualmente el Camino de Santiago Francés es la carretera general, la antigua Nacional VI, pero se le ha de informar al peregrino y, hay que destacar que la fecha amarilla es Patrimonio Mundial porque marca el camino oficial, no se puede malinformar. Lo alternativo debe tener otra señalización y se debe informar del tiempo que le va a llevar al peregrino tomar ese otro camino hasta el siguiente punto”.

La Junta de Castilla y León llevó a cabo en 2023 mejoras de señalización que habían instalado en 2018 y cuyo objetivo fue mantenerlas adaptando las directrices del Consejo Jacobeo sobre señalización del Camino de Santiago y que se impulsaron desde Castilla y León. Sin embargo, desde esta administración explican que carecen de inspectores que puedan supervisar que esa señalización sea siempre correcta. “Es el ayuntamiento de cada municipio el que nos da el aviso si hay un caso de desvío o alguna denuncia de un particular, ahí es cuando nosotros actuamos”, añaden.

El presidente de la Federación de Española de Asociaciones de Amigos del Camino del Santiago, Jorge Martínez, destaca que “existe una señalización amarilla oficial aprobada por el Consejo de Europa que es la que se está utilizando en toda España pero necesitamos ampliarlas para no dar lugar a que alguien pueda pintar sus flechas en algunos cruces y desviar el camino según su interés”. No obstante, explica que “es imposible controlarlo porque no se le puede hacer nada a alguien que pinta una flecha en una piedra”.