Polémica en Cacabelos tras el positivo de un docente en el colegio

Puente de Cacabelos

El colegio público Virgen de la Quinta Angustia, en Cacabelos, ha vivido esta semana una situación de “cierto revuelo”, según la definieron desde dicha institución educativa, al dar positivo un docente del centro en COVID-19. Este trabajador, voluntariamente, decidió comunicar de forma personal dicha situación a compañeros y padres de alumnos, lo que para algunos progenitores ha generado cierta incertidumbre -al no haber paralelamente una comunicación oficial por parte del centro-.

Desde el colegio, explican que dicha comunicación no puede realizarse dada la ley de protección de datos y que se cumplen los protocolos e instrucciones que se reciben desde la dirección provincial. Esto quiere decir que sólo se comunican aquellas situaciones que conllevan alguna medida extraordinaria, tal y como puede ser ser el aislamiento o confinamiento de una clase. Esto no ha ocurrido en Cacabelos, donde no han tenido que cerrar ninguna aula. En el CEIP Virgen de la Quinta Angustia, desde primero de primaria llevan puesta las mascarillas (mientras que en otros lugares esta medida se toma en segundo).

Toda decisión de este tipo se toma desde la dirección provincial, que es quien comunica al centro si un alumno se considera contacto cercano de una persona que haya dado positivo por coronavirus.

Algunos padres de alumnos han expresado su malestar al respecto de la situación y proponen que se apliquen protocolos más estrictos para hacer frente a la situación y que se interprete el concepto de “contacto estrecho” de forma que se hagan más rastreos entre los alumnos, puesto que, según algunos de estos progenitores, los protocolos de la Junta que los centros tienen que aplicar generan indefensión y pueden resultar peligrosos para la salud.

Situación epidemiológica en Cacabelos

Las autoridades sanitarias cifran en el último informe hecho público en 471 las personas enfermas de covid-19 en la zona básica de salud de Cacabelos, lo que equivale a un 3,71 por ciento de las tarjetas sanitarias dependientes del ambulatorio de la villa del Cúa. Los casos activos en la zona son 153. Se han realizado 2.385 test PCR en total, 315 de los cuales han sido positivos.

Los indicadores de riesgo se mantienen en valores muy altos, con la incidencia de los últimos 14 días en 1.602,188 (se considera riesgo “muy alto” a partid de 250). Entre los mayores de 65 años (se considera riesgo “muy alto” que dicho indicador supere los 150), el valor en Cacabelos es de 3.948,313.

En el caso de la trazabilidad, la Junta considera que la situación en Cacabelos es buena ya que el 75 por ciento de los casos son trazables (por lo que dicho indicador es de riesgo “bajo”).