Polémica en Toral de los Vados por los cursos de natación

Los usuarios se concentrarán este sábado frente a las piscinas para pedir al ayuntamiento que no reduzcan las horas asignadas

Piscinas municipales de Toral de los Vados. / Ayuntamiento de Toral de los Vados

Este sábado 30 de septiembre a las 12:00 horas tendrá lugar una movilización frente a las piscinas municipales de Toral de los Vados para reclamar al ayuntamiento que Álex, el monitor de natación que durante 10 años ha impartido clases aquí de lunes a sábado, recupere las horas que tenía adjudicadas en la piscina después de que este año le hayan sido reducidas a dos días a la semana "sin motivo aparente". "Lo único que se me ocurre es que haya sido porque este año he ido en una lista contraria a la del alcalde", señala.

Álex ofrece clases de natación en Toral de los Vados de manera autónoma. Previamente, fue socorrista durante dos años contratado por el ayuntamiento de este municipio berciano. Para poder dar clases en las piscinas municipales, tenía que realizar cada año una solicitud para que desde el ayuntamiento, le cedieran el espacio.

Este año la primera respuesta del ayuntamiento, según ha contado Álex a este diario, ha sido la de "pedirme el currículum actualizado", ya que "tenían más solicitudes y tenían que repartirlas", sostiene el monitor. Después de 10 años con una respuesta afirmativa a dicha solicitud, este año se ha encontrado con una "reducción considerable" en las horas que le ha concedido el ayuntamiento para sus clases.

Álex solo podrá dar clases de natación los lunes y los miércoles de 16:00 a 19:00 horas, algo que asegura, "perjudica mucho" a las 200 personas a las que impartía sus cursillos. Los martes y los jueves se le han concedido a otra persona que también realizó la solicitud, mientras que los viernes y los sábados nadie dará las clases de natación.

Ahora, las personas a las que Álex daba clases los martes, jueves, viernes y sábados "que llevan conmigo mucho tiempo, se han quedado sin servicio", apunta.

Por todo ello, los afectados van a llevar a cabo una concentración este sábado, para solicitar que Álex recupere las horas que tenía previamente, pues según este monitor, "los servicios de él y de la otra persona seleccionada son compatibles". "Yo acepto como no puede ser de otra forma que esa persona desarrolle la misma actividad que yo, pero que no conlleve que me recorte a mí la actividad, porque la piscina que es de 5 calles, puede tener 30 usuarios diarios", asegura.

Ya son 110 las reclamaciones que los distintos usuarios de sus clases de natación han realizado en el Ayuntamiento de Toral de los Vados.