La Policía Municipal de Ponferrada recoge a una mujer y a su hija a las que la pareja de la madre impedía entrar al domicilio

El fin de semana dejó nueve denuncias por no llevar mascarilla y seis a locales por no cumplir las medidas

Policía Municipal de Ponferrada / QUINITO

La Policía Municipal de Ponferrada recogió este fin de semana a una madre e hija que no podían entrar en su domicilio al serles impedido el acceso por parte de la pareja de la madre.

En cuanto a las multas relacionadas con la pandemia, seis establecimientos fueron denunciados por no complur las medidas de seguridad sanitarias y uno más por no respetar el horario de cierre. Nueve personas fueron reprendidas por no llevar la mascarilla en espacios abiertos cuando no era posible mantener la distancia de seguridad. Se cursaron, asimismo, dos denuncias por botellón y otras dos por orinar en la calle. También se multó a una persona por arrojar basura a la vía pública y a dos por fumar en terrazas.

Incautaciones y detenciones por parte de la Policía Municipal de Ponferrada

La Policía Municipal cursó dos actas de incautación durante estos días, una por sustancias estupefacientes (marihuana) y otra por arma blanca, así como tres detenciones: una por resistencia a la autoridad, conducción bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria y negativa a realizar las pruebas habiendo estado involucrado en un accidente con un ciclista; y a dos hermanos, que agredieron presuntamente a un vecino, causándole lesiones graves (hubo de ser trasladado al hospital).

En cuanto al tráfico, se realizaron 80 denuncias y la grúa tuvo que realizar 13 servicios. Hubo tres accidentes, dos de ellos sin heridos, y dos juicios rápidos delitos contra la seguridad vial.