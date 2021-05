Twitter @092Ponferrada

La Policía Municipal de Ponferrada ha capturado un murciélago por requerimiento, han señalado los agentes, de una comunidad de vecinos. El alado mamífero fue liberado posteriormente.

A pesar de que no son hostiles con los seres humanos, el aspecto de estos quirópteros (de cheria, mano, y pteros, ala, en griego), sus hábitos nocturnos y no poca literatura los han convertido en seres no demasiado apreciados por las personas.