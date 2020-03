Políticos a la altura de las circunstancias

La clase política, en general, está actuando con responsabilidad y a la altura que las dramáticas circunstancias exigen. Prácticamente todos los ayuntamientos han elaborado protocolos de actuación ante la crisis sanitaria y, sobre todo, han adoptado servicios de atención al colectivo más vulnerable, los mayores. Asimismo, la inmensa mayoría, incluida la Diputación, han aprobado medidas económicas y fiscales de ayuda a los autónomos, pymes y empresas en general, que son las que están sufriendo directamente la crisis económica derivada de la pandemia. La mayoría de las acciones son aplazamientos en el pago de impuestos y tasas y, en otros, la condonación directa de esos pagos. Es una gota en el océano, pero sirve para demostrar sensibilidad y apoyo a los más perjudicados, teniendo en cuenta siempre que la salud y el frente sanitario es lo primero de todo.

Y junto al lado de estos ayuntamientos y de la Diputación destaca la gran labor del voluntariado, gentes que han dado un paso adelante y se han ofrecido desinteresadamente a todo tipo de asociaciones, como Cruz Roja, Protección Civil y tantas otras ya sea para hacer la compra o llevar la medicina a los más mayores para evitar que éstos salgan de casa. Son momentos difíciles en los que la solidaridad aflora. Hay ejemplos casi heroicos, como los profesionales de un centro de mayores de Laciana que se encerraron con los ancianos para que no les faltase ningún tipo de cuidado en estos tiempos difíciles. Hay panaderos que recorren los pueblos y avisan a las autoridades si echan de menos a alguna persona mayor a la hora de recoger el pan. Hay cientos de mujeres por toda la provincia que han desempolvado las máquinas de coser para fabricar mascarillas y buzos. O jóvenes empresarios de las nuevas tecnologías que ofrecen sus máquinas 3D para fabricar equipamientos para el sector sanitario.

Y también hay políticos con gestos extraordinarios y solidarios, como el del joven senador del PP y alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, quien ha renunciado a sus casi 2.000 euros del mes de marzo por dietas de desplazamiento y alojamiento a Madrid para dedicar ese dinero a fabricar mascarillas y otro material destinado a centros sociales y agentes del orden del mundo rural. No todos los políticos son iguales y, por supuesto, no son prevaricadores. Precisamente ayer mismo, la cúpula nacional de Ciudadanos pedía a los parlamentarios nacionales que renunciasen a esos 2.000 euros por viajes a Madrid y alojamientos que no han hecho en este mes de marzo y dedicasen ese dinero a acciones solidarias, tal y como lo ha hecho el senador de León. ¿Algún otro parlamentario leonés seguirá el ejemplo de Javier Santiago Vélez? Me gustaría tener conocimiento de ello.

Asimismo, hay que destacar la labor de recomposición del consenso político en la Diputación, que la semana pasada sufrió un amago de ruptura ante si el proyecto alternativo de medidas sociales y económicas presentado por el PP era un plan de choque o solo un “rayazo”, como lo llegó a calificar el presidente Morán en una de sus declaraciones institucionales. La sangre no ha llegado al río, que es lo importante y el plan definitivo de inversiones creadoras de empleo y de ayudas a municipios fue aprobado por unanimidad, eso sí, de forma telemática, que es lo que mandan estos tiempos convulsos.

Por cierto, una pregunta a quien corresponda, como diría Crémer: ¿Si Diputación y hasta un pequeño municipio como Mansilla Mayor pueden celebrar plenos de forma telemática sin conculcar la legalidad por qué el de la capital leonesa no lo puede hacer? ¿No es la ley igual para todos? Misterios.