Pollán critica el uso de la historia como “arma arrojadiza con propósitos puramente electorales” en el 555 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, ha criticado el uso de la historia «como arma arrojadiza con propósitos puramente electorales» durante la jornada conmemorativa celebrada esta mañana en Valladolid con motivo del 555 aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos.

«Lo decimos hoy y lo diremos siempre: la historia de España, como todas las historias, tiene sus sombras, pero también sus luces, en número muchísimo mayor estas que aquellas», ha asegurado Pollán, que también ha defendido que «contrariamente a lo que se dice, la historia no es patrimonio exclusivo de los historiadores, es patrimonio común de todos, lo que no conlleva la necesidad de versiones oficiales». El presidente de las Cortes ha aprovechado también la ocasión para recordar al procurador Javier Carrera, fallecido el pasado 9 de octubre, «un amigo y un gran admirador de los Reyes Católicos» que «ejemplificó como pocos una virtud cívica que no debemos dejar caer en el olvido, como es el patriotismo», según ha definido.

En la celebración, a la que se ha invitado a los presidentes de todos los parlamentos regionales y que se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en octubre del año pasado por la Fundación y las Cortes de Aragón para promover y divulgar el patrimonio histórico, material e inmaterial de ambas comunidades mediante distintas iniciativas relacionadas con la efeméride, han participado, junto a Pollán y otras autoridades, Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón; la responsable de la cámara legislativa de la Comunidad Valenciana, Llanos Massó, y su homólogo al frente de las cortes baleares, Gabriel Le Senne, que han coincidido en su crítica al «bulo» de la leyenda negra española y han incidido en la importancia «trascendental» de la unión de los reinos de Castilla y Aragón como germen de la España moderna.

«No, no hubo leyenda negra», ha asegurado la presidenta del parlamento aragonés, cuya sede, el palacio de la Aljafería, también ha acogido actividades vinculadas al convenio de colaboración entre ambas instituciones. Fernández ha sostenido que su deber es «seguir trabajando contra el bulo y la manipulación que, por motivos espurios, algunos se han encargado de difundir» y ha defendido «una España unida y diversa, en el contexto de una Hispanidad donde la obra de la nación española fue determinante y enormemente positiva».

La celebración, que rememora las nupcias clandestinas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón el 19 de octubre de 1469, ha arrancado a las 11.00 horas con la intervención de los representantes políticos, a la que ha seguido una lectura de textos y una ofrenda floral a los pies de la estatua de los Reyes Católicos ubicada en el Palacio de Santa Cruz, donde el catedrático de Lengua Española y Literatura José María Gómez Gómez ha recitado una composición poética concebida para el aniversario.

El programa ha continuado, ya a las 12.30 horas, en las Cortes de Castilla y León, escenario en el que los integrantes de la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, centrada en la recuperación y difusión de la historia de Valladolid e involucrada en el desarrollo de la jornada, han subido a las tablas la recreación Boda real: El matrimonio que cambió el mundo.