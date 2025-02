Pollán destaca el impacto de Nostra et Mundi en la conservación del patrimonio cultural de CyL disperso

En la presentación del proyecto Nostra et Mundi, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, elogió la iniciativa, subrayando que su labor de catalogación y difusión tiene como objetivo no solo dar a conocer la riqueza cultural de Castilla y León, sino también mostrar al mundo lo que los españoles han sido capaces de lograr. Pollán destacó la colaboración con instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y las universidades de Valladolid y Burgos, y señaló que la tarea de este proyecto no solo es preservar, sino también extender los límites del patrimonio cultural.

La comisaria del proyecto, María José Martínez, presentó el catálogo virtual que contiene unas 250 obras de valor histórico-artístico, dispersas por el mundo. A través de esta plataforma digital, los usuarios podrán consultar, conocer la historia y la procedencia de las obras, así como su ubicación actual. Además, un mapa interactivo permite ver los “viajes” que cada obra ha hecho a lo largo del tiempo. Nostra et Mundi no solo tiene como objetivo preservar la memoria cultural de Castilla y León, sino también fomentar la colaboración internacional y el interés por visitar la región como cuna de este valioso patrimonio.