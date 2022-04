Pollán aboga por "racionalizar el gasto" de la Fundación Castilla y León

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. / CCyL

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se mostró este martes partidario de “racionalizar el gasto” de la Fundación Castilla y León, “sin perder su objetivo cultural” a la hora de la organización de actividades vinculadas con la Fiesta de la Comunidad y, principalmente, con el 23 de abril en Villalar de los Comuneros (Valladolid).

Pollán, quien no tiene decidido si acudirá a la campa de la localidad vallisoletana como presidente de la institución, entendió que la situación actual "hace que impere el sentido común". “Tengo claro que propondré reducir el gasto y lo convertiremos en más austero, pero a la vez rentable para las actividades que tenemos que realizar. No podemos dedicar más de un millón de euros con lo que tenemos en la calle. Tenemos que trabajar en esa línea y ya veremos cuál es la viabilidad”, incidió Pollán, quien anunció en que habrá novedades en este sentido para 2023, cuando ya llevará más de un año en el cargo.

También se refirió a la posibilidad de que la Fundación desaparezca, si bien mencionó que el Estatuto de Autonomía especifica que es “la fiesta de la Comunidad y así seguirá, siempre y cuando no se modifique”. “No hay ninguna duda de ello, porque la modificación requiere unos trámites que a día de hoy hacen difícil que pueda ocurrir. Estamos estudiando la memoria económica y las actividades de la Fundación”, recordó Pollán, quien admitió que “hay partidos que se manifiestan a favor de su desaparición, pero todos conocen el procedimiento para que pueda ocurrir, algo difícil porque exige mayorías entre los miembros del Patronato”. “No soy yo ni Vox los que debamos decidir esto. Todos los que opinan tienen que tener claro cuáles son las mayorías”, añadió el máximo responsable de la Cámara, quien recordó que deberían apoyar la disolución dos tercios de los 20 miembros.

Igualmente, consideró que “no es vital e importante para la celebración” de Villalar su presencia en la campa y animó a todos los castellanos y leoneses “a que disfruten de este 23 de abril, en Villalar o en sus provincias, como crean conveniente”. “No entiendo por qué tengo que decir yo cómo tienen que celebrarlo. Cada uno es libre de hacerlo como quiera”, respondió al ser repreguntado.

Pollán, quien deseó que las posibles reivindicaciones “se hagan desde el respeto”, insistió en que ese “sentimiento hacia la Fundación que no comparte el cien por cien de los patronos lo han manifestado algunos de sus miembros”, pero llamó a la prudencia hasta la siguiente reunión, en la que él ya ha anunciado que propondrá la “racionalización del gasto”. “Mi aportación será la de uno más”, dijo, para aclarar que a su juicio este año será “un Villalar tan importante como los demás”, más allá de que hace dos años que no se celebra en su sitio habitual.

Por último, aseguró que no ha hablado con el presidente electo de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la posibilidad de que éste acuda a la celebración el 23 de abril después de tomar posesión cuatro días antes. “No sé si tiene pensado hacerlo, pero las verdaderas personas importantes son los castellanos y leoneses que puedan participar en ella como crean conveniente y oportuno, en Villalar o en su provincia”, reiteró. Sería la primera vez que acude como jefe del Ejecutivo, dado que en 2019 aún no se habían celebrado las elecciones autonómicas y en 2020 y 2021 no se celebró en la localidad vallisoletana.

Por su parte, el director de la Fundación Castilla y León, Juan Zapatero, se refirió a la idea que el presidente de las Cortes pretende acometer. “Como director no me toca opinar al respecto. Soy empleado de la Fundación y siempre he trabajado en favor del Patronato; y seguiré haciéndolo hasta que quieran contar conmigo. Si reducen el presupuesto lo haremos lo mejor posible, como lo hemos hecho siempre”, dijo.

Para concluir, señaló que decenas de personas harán cumplir la normativa sanitaria en vigor en Villalar de los Comuneros.