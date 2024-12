El Ponfeblino avanza hacia su licitación con vistas a su puesta en marcha en 2026

Los técnicos del Consejo Comarcal del Bierzo analizan el proyecto técnico para las obras del tren turístico Ponfeblino, con el objetivo de aprobarlo a mediados de diciembre e iniciar la contratación antes de que termine el año. Según las previsiones del Consorcio, la adjudicación podría realizarse en el primer trimestre de 2025, cumpliendo con los plazos establecidos.

El presidente del Consorcio y alcalde de Villablino, Mario Rivas, se mostró optimista respecto al avance del proyecto, que podría convertirse en realidad para el verano de 2026. No obstante, reconoció que han enfrentado “dificultades técnicas” y no descarta solicitar una ampliación de plazos, aunque confía en que no será necesaria. Esta opción se valora debido a que la convocatoria de los fondos de Transición Justa, de los que el Ponfeblino ha recibido cuatro millones de euros, se publicó con retraso, algo que también reclama la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM).

Recuperación de infraestructuras y material rodante

El proyecto técnico contempla la adecuación de las vías entre Cubillos del Sil y Villablino para uso turístico, homologándolas tras décadas de uso exclusivo para transporte de mercancías. Además, se subsanarán defectos en las vías y se recuperará material rodante, como las tolvas que transportaban carbón y tres locomotoras diésel.

Entre los elementos destacados, se incorporarán vagones del antiguo tren turístico Limón Exprés, cedidos por la Generalitat Valenciana, y un vagón contra incendios procedente de Cataluña, que llegará a Villablino este 10 de diciembre. “Será muy útil para atajar cualquier eventualidad en la vía”, señaló Mario Rivas.

Paralelamente, en colaboración con la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), se trabaja en el desarrollo de un automotor impulsado por hidrógeno verde, que se implementará en una de las locomotoras del Ponfeblino.

Ampliación y modelo de gestión

El Consorcio también explora, junto al Ayuntamiento de Ponferrada, la posibilidad de extender el recorrido hasta la capital berciana en una segunda fase del proyecto. “Es una conexión imprescindible, pero técnicamente aún no tenemos una solución sobre la mesa”, reconoció Rivas.

En cuanto a la gestión del tren turístico, se baraja un modelo público-privado. Aunque el foco actual está en la licitación de las obras, el Consorcio estudia las opciones para garantizar una gestión eficiente de este proyecto que busca revitalizar el patrimonio industrial y atraer visitantes al Bierzo y Laciana.