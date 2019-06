Ponferrada, a la luz de las antorchas

La Noche Templaria se acerca. Aún recuerdo, a la luz de las antorchas, a una emocionada Gloria Fernández Merayo, la exalcaldesa, en su primera Noche Templaria. Y es que a Gloria hay que reconocerla que en estos eventos ‘lo bordaba’. Esperemos que el nuevo alcalde no se quede atrás y represente bien su papel. Por cierto, decía recientemente la exalcaldesa a un grupo de periodistas que la ibamos a echar de menos… Yo soy persona de no mirar hacia atrás por aquello de no convertirme en estatua de sal o, como dicen en The Walking Dead, una de mis series favoritas, porque ‘el movimiento es vida’ -para que no te pillen los zombis-. No obstante, a tenor de como se están desarrollando las primeras iniciativas en materia de comunicación y promoción de este nuevo equipo de gobierno, igual Gloria, finalmente, va a tener razón…

En fin, en uno de mis artículos anteriores dije que había que darle un voto de confianza a Olegario Ramón, el ganador de las elecciones, y así lo sigo creyendo. Habrá que esperar al menos los primeros 100 días de gobierno para hacer un balance. Gobernar no es estar en la oposición y requiere un periodo de ajuste que todo regidor procedente de la misma debe pasar.

Ese periodo tendrá este viernes uno de sus capítulos más importantes pues el equipo de gobierno deberá enfrentarse a su primera ‘prueba de fuego’. El tripartito integrado por PSOE, CB y Podemos lleva al pleno su propuesta de dedicaciones exclusivas y parciales para los miembros del equipo de Gobierno y la contratación de sus cargos de confianza, todo ello con un montante superior a lo gastado por el anterior equipo aunque bien es cierto que el actual gobierno está integrado por más concejales y que cada uno, individualmente, cobrará menos que su antecesor. Es lo que tienen los pactos. Hoy también es un buen día para ver como se ‘faja’ el líder de la oposición, Marco Morala, hombre de buen verbo y buena voz, y el resto de los portavoces municipales que no se integraron en el Gobierno, Ruth Morales (Cs), la ‘novata’ que va cogiendo tablas, Samuel Folgueral (USE), a quien tanto se le criticaron sus gastos, y Tarsicio Carballo (PRB), crecido con sus buenos resultados electorales. Veremos cómo se desarrolla el pleno y esperemos que nuestros ediles no salgan ‘quemados’ en esta época de antorchas.