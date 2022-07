Ponferrada acoge la exposición "Under the Shadows of Serenity"

Este mes de julio llega a Ponferrada la exposición titulada Under the Shadows of Serenity, un espacio que busca combinar el arte de la ilustración con el de la fotografía con inspiraciones renacentistas. Se celebrará su inauguración este viernes día 1, a la una de la tarde en la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal, y se podrá visitar hasta el 30 de julio. En el cartel promocional se puede ver el trabajo de la ilustradora española Marta Hernández Heras y del fotógrafo italiano Josè Ramòn Gorret.

