Ponferrada acude a la Junta por el consultorio médico de San Andrés y la línea fría en los colegios

Raúl González, Iván Alonso, Pedro Muñoz y Víctor Manuel Franco / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada dirigirá dos instancias a las consejerías de Sanidad y Educación de la Junta de Castilla y León para solicitar, por un lado, la puesta en funcionamiento del consultorio médico de San Andrés de Montejos, y por otro, para acabar con el cátering de línea fría en los comedores escolares de la ciudad y, por extensión, de toda la comarca del Bierzo.

Así lo anunciaron ayer los representantes de Coalición por el Bierzo en el consistorio, con Pedro Muñoz a la cabeza, en una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes el pedáneo de San Andrés de Montejos, Víctor Manuel Franco, y el presidente de la Federación de Ampas del Bierzo (Fampabi), Raún Rodríguez.

Franco recordó que las instalaciones del consultorio médico llevan años construidas, incluso con el cartel del Sacyl a la entrada, pero nunca han entrado en funcionamiento. El pedáneo de San Andrés aseveró que el mismo daría servicio a más de 700 personas, contando los habitantes de su pueblo y los de Bárcena, evitando además que tengan que desplazarse a Picotuerto, a más de 6 kilómetros, para lo cual deben coger el autobús, en muchos casos, cruzando la carretera CL-631, con el riesgo que eso conlleva.

Por su parte, Raúl Rodríguez insistió en el plan de retirar la línea fría de los comedores escolares, sustituyéndola por cocinas en los propios centros o, en su defecto, por un cátering de línea caliente. En este sentido, desveló que la propia empresa que se encarga ahora del suministro estaría dispuesta a hacerlo también con la línea caliente: “Incluso nos han dicho que supondría menos dificultades para ellos”. También sacó a colación la encuesta realizada por la Federación de Ampas de Castilla y León en la que más del 90 por ciento de los padres apostaba por recuperar las cocinas en los colegios.

El presidente de Fambapi recordó que recientemente se aprobó por mayoría (con la abstención del PP) una moción en este sentido en el Consejo Comarcal para hacer un proyecto piloto en el Bierzo que después se traslade al resto de Castilla y León, mientras que Pedro Muñoz puso sobre la mesa el apoyo de la Dirección Provincial de Educación para el proyecto de construcción de comedor y cocina en el colegio Virgen del Carmen de La Placa, presupuestado en 40.000 euros y que hasta el momento no ha pasado del papel.

La reciente decisión de que el personal sanitario también se alimente a través de cátering de línea fría es, para Raúl Rodríguez, “una buena mala suerte. Mala, porque no se lo deseo a nadie, y buena porque no es lo mismo hacer esto con niños que no se saben defender que con profesionales de la sanidad. Estoy convencido de que saldrán noticias muy interesantes al respecto”.

Fin a las mociones en los plenos

En otro orden de cosas, el portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, anunció que los tres miembros del equipo de gobierno del consistorio (PSOE, CB y Podemos) han decidido no presentar más mociones en los plenos, al entender que “alargan los mismos, pueden dar lugar a malentendidos y no son necesarias, puesto que se pueden llevar a cabo por acción de gobierno y ahora somos mayoría, no es como el mandato pasado”.

Eso sí, Muñoz se comprometió a anunciar todas las instancias que se vayan a llevar a cabo y, lo más importante, a realizar un seguimiento exhaustivo “para dar una respuesta a la ciudadanía, porque hay mociones que se han presentado hasta seis veces y no sabemos si hay vida inteligente ahí fuera”.