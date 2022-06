El Ayuntamiento de Ponferrada presentará alegaciones al parque eólico de la Tebaida

Imagen de archivo de un parque eólico

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, anunció que el Ayuntamiento presentará alegaciones al parque eólico proyectado entre las localidades de San Cristóbal de Valdueza y Compludo sobre el que alertó este jueves la asociación A Morteira.

Ramón recordó que "ya hemos presentado alegaciones a todos los proyectos eólicos, y a este, del que no tengo conocimiento detallado, lo haremos también. No estamos en contra de la energía eólica, siempre y cuando no perjudique los intereses de una tierra que apuesta por los valores medioambientales y el turismo sostenible".

Por otro lado, el alcalde salió en defensa del concejal de Medio Ambiente, Pedro Fernández, tras las críticas recibidas por parte del PP y USE Bierzo afirmando que "el señor Morala y el señor Folgueral tienen que nacer 1.500 veces para estar a la altura personal y profesional del concejal. Sé que les duele porque en los plenos les dice cosillas con esa finura que tiene Pedro Fernández, pero está haciendo una labor ingente y basada en una formación y una experiencia muy por encima de la que tiene cualquier representante de la oposición".