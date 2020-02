Ponferrada amanece empapelada con ‘esquelas’: “El Bierzo se muere”

Ponferrada amaneció este jueves empapelada con ‘esquelas’ advirtiendo: “El Bierzo se muere”. Coches y mobiliario urbano lucían estos panfletos, de origen desconocido, en los que se llama a la ciudadanía a la movilización ante la inacción de los políticos.

“Agoniza lenta y dolorosamente mientras sus ‘penosos’ políticos -locales, provinciales, autonómicos, nacionales- no hacen nada por evitarlo. Desde sus sillones y sus escaños contemplan sin inmutarse la hemorragia de jóvenes que se van; de pueblos que se vacían; de aulas y de empresas que se cierra; de trenes que pasan de largo o que ya no pasan; de inversiones que nunca llegan… Pero no podemos asistir impasibles a nuestro propio funeral. Al Bierzo solo le queda una esperanza: nosotros. ¡Aún estamos vivos! ¡Que nadie nos entierre!”.

Así reza la esquela que se podía ver en diversos puntos de la ciudad y que, en algunos casos, venía acompañada de otro pasquín de menor tamaño advirtiendo: “El Bierzo se muere y nuestros políticos no hacen nada. Pero nosotros aún estamos vivos. ¿Vamos a dejar que nos entierren?“.

Los panfletos han aparecido a diez días de la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT para el próximo 16 de febrero para exigir a las administraciones un proceso de reindustrialización de la comarca tras el cierre de las minas y las centrales térmicas.