El Pleno de Ponferrada ha aprobado este viernes comenzar el proceso de desafectación de uso del antiguo colegio de Flores del Sil para que deje de ser considerado un edificio educativo y pueda tapiarse para evitar un mayor deterioro de las instalaciones o acometer las obras necesarias para dedicarlo a otros usos. Los votos a favor del Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, Coalición por El Bierzo y Ponferrada en Común han dado luz verde al proceso, con el compromiso de luchar porque la Junta de Castilla y León destine ayudas al inmueble para rehabilitarlo y dotarlo de uso.

El punto partía con la polémica servida por el compromiso de la Junta, hace más de dos años, de dedicar una inversión de dos millones y medio de euros que nunca llegaron. El Partido Regionalista del Bierzo y USE se negaron a olvidar esa promesa política porque “los compromisos están para cumplirlos”, según el portavoz de USE, Samuel Folgueral, y porque “la Junta debería invertir ese dinero y devolvernos un edificio en perfecto estado y no en el estado ruinoso en el que está”, subrayó el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo. Por ello, el grupo de Folgueral votó en contra al punto y Carballo se abstuvo.

No obstante, ambos portavoces entienden que es necesaria una mejora en el edificio, y ya que la ciudad está “falta de servicios”, devolverle la vida útil sería lo adecuado. Ese ha sido el argumento del resto de grupos que sí apoyaron la desafectación. “De una vez por todas el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de una parte de su patrimonio. Hay carencias de servicios en esta ciudad y si se cubren bienvenidos sean. El Ayuntamiento tiene que iniciar mañana mismo el proceso político para que sea una realidad”, dispuso el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández.

La Junta de Castilla y León ha descartado la inversión en el colegio dado que las necesidades educativas del barrio están cubiertas con el centro que está en la actualidad en funcionamiento y no se necesita acondicionar el antiguo colegio porque no se necesitan más aulas. Es por eso, que las necesidades educativas están cubiertas, que el portavoz de Coalición por El Bierzo entiende que “sería bueno que le diéramos otros usos a ese edificio independientemente de las subvenciones que tenga comprometidas. Votar que no a esto es darle una coartada perfecta al Partido Popular (en la Junta) para no hacer nada. A ver si en esta legislatura si no podemos ver el final de las obras sí podemos ver el principio para ponerlo en valor lo más rápidamente posible”.

Los actos vandálicos se vienen repitiendo durante los últimos años en el interior del antiguo colegio del barrio de Flores del Sil. Por eso, la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, defiende que si se consigue desafectar el inmueble y no se cuenta con los fondos municipales necesarios para acondicionarlo que al menos se tapie para evitar que continúe deteriorándose. Lo que sería inútil, para el portavoz socialista, Olegario Ramón, es “quedarnos con la reclamación permanente y saber que vamos a recoger del colegio unos escombros o asumir la responsabilidad y hacer algo. El bien inmueble ya es nuestro, desafectarlo sólo supone cambiarle el uso. Hay que garantizar la seguridad y sanidad en ese centro porque están pasando cosas escandalosas”.

Por último, la portavoz popular, Amparo Vidal, negó que con esta decisión estén rechazando la comprometida subvención sino que están actuando tal y como les piden los socialistas. “Tenemos una superficie importante, más de 3.000 metros, para hacer ahí cosas. Ya se está hablando con la Junta para conseguir ayudas para dar al colegio las instalaciones dignas con otros usos. Es nuestra obligación.

El Consistorio se posiciona del lado de la “legalidad” en Cataluña

La sesión ordinaria dio comienzo con el posicionamiento del lado de la “legalidad” de la corporación municipal con el tema secesionista en Cataluña. “Queremos manifestar nuestro apoyo al Estado de Derecho como máxima garantía de las libertades individuales. Estamos al lado de los jueces, policías, funcionarios y todas las personas que velan por el cumplimiento de la legalidad en Cataluña. Queremos enviar nuestro apoyo y solidaridad a los alcaldes catalanes perseguidos y acosados por no estar a favor de la consulta”, anunciaba la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.

Además, la sesión plenaria aprobó por unanimidad la solicitud del Consistorio para adherirse a la asociación Urbs Regia, así como al proyecto de itinerario cultural ‘Orígenes de Europa’, promovido por la propia asociación. En la misma línea, el Ayuntamiento también solicitará, con el respaldo unánime del pleno, adherirse a la Federación Europea del Camino Templario, así como al proyecto de itinerarios culturales ‘Ruta de ciudades templarias’.

Al inicio de la sesión, el pleno también aprobó una declaración institucional en defensa de la Constitución, en relación a la situación política que se está viviendo en Cataluña, a escasos días de que se celebre el referéndum convocado por el Gobierno catalán para este domingo.