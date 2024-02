Ponferrada apuesta por el crossfit con el ‘February Challenge’

Presentación del February Challenge de crossfit en Ponferrada. / QUINITO

La concejala de Deportes de Ponferrada, Eva González, y el responsable del gimnasio Crossfit Ponferrada, Álex Miguélez, presentaron este viernes el evento ‘February Challenge’, que se celebrará en la capital berciana del 19 al 21 de julio y espera reunir a un millar de atletas en una competición de crossfit que sigue la estela de la celebrada en León en enero, donde se dieron cita 1.800 participantes.

Eva González explicó que se trata de un “evento nuevo e innovador para la ciudad. No es una sesión de crossfit, es una competición, y esperamos llegar al millar de participantes, con todo lo que eso conlleva de acompañantes y demás. Además, apostamos por Álex, que es un empresario local”.

Por su parte, Álex Miguélez señaló que el crossfit se ha convertido en una disciplina muy vistosa para el público y mostró su ambición de consolidar esta prueba y llegar a colocarla entre las cinco más importantes de España.

El February Challenge consiste en varias pruebas combinadas que incluyen desde carreras o natación hasta halterofilia y, en el caso de la prueba ponferradina, se disputará por equipos de tres componentes, “algo novedoso, porque hay pocas competiciones por tríos”. Las inscripciones se abrirán en diez días y el precio de las mismas es de 295 euros por trío, estableciéndose tres categorías: iniciación, intermedia y élite.

La Farinato, descartada en 2024

Tal y como había anunciado la oposición del Ayuntamiento de Ponferrada días atrás, Eva González confirmó que este año la Farinato Race no se disputará en Ponferrada, aunque no cerró las puertas a su vuelta en futuras ediciones. Asimismo, confirmó que el torneo de ajedrez Pequeños Gigantes tampoco se celebrará en Ponferrada en 2024, ya que el coste de traerla ha aumentado de los 3.000 euros del año pasado hasta 8.000. No obstante, González aseguró que “tenemos otra actividad pensada junto a Alzheimer Bierzo para acercar el ajedrez a los niños”.

Respeto a la posibilidad de que no se celebren los 10K Solidarios debido a la falta de financiación por parte del Ayuntamiento, se limitó a señalar que “vamos a sacar una línea de subvenciones públicas en la que estamos abiertos a organizar todas las carreras”.