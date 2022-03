Ponferrada presenta en Aranda de Duero su Plan Estratégico 2030

Vista de Ponferrada / QUINITO

La concejala de Hacienda, Innovación y Territorio Inteligente del Ayuntamiento de Ponferrada, Mabel Fernández, participó este martes en la IV Jornada de Ciudades Intermedias de Castilla y León, celebrada en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde, entre otros aspectos, explicó el proceso de participación de la ciudadanía en la conformación del Plan Estratégico Ponferrada 2030, una herramienta clave para definir el modelo futuro de ciudad.

Mabel Fernández hizo hincapié en que “el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para fomentar el desarrollo sostenible de Ponferrada, alineando su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las líneas estratégicas de la Agenda Urbana Española y las políticas tractoras del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de España”.

Según la concejala, ese esfuerzo se orienta en una doble dirección: en la identificación de proyectos estratégicos y su encaje dentro de los programas de financiación en el marco de los fondos europeos Next Generation. Fernández explicó cómo se afronta el reto de desarrollar simultáneamente el proceso de reflexión estratégica con la captación de fondos Next Generation para su futuro despliegue. Finalmente, señaló los problemas que plantea la preparación de los diferentes proyectos para adecuarlos a las diferentes convocatorias Next Genaration.

En la Jornada de Ciudades Intermedias, Mabel Fernández compartió espacio de debate con la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González; con la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando; y el alcalde de Soria, Carlos Martínez.