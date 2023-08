El Ayuntamiento asegura que los Puntos de Atención a Víctimas de la Encina incrementan su atención ante agresiones sexuales

Lidia Coca. / QUINITO

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada sale al paso de las críticas del PSOE, Podemos y colectivos feministas, sobre la eliminación de los Puntos Violeta en las próximas fiestas de la Encina. La teniente de alcalde, Lidia Coca, asegura que no se va a dejar de atender a víctimas de agresiones sexuales, sino que ésta atención se ampliará.

Coca asegura que el nombre de estos puntos no son importantes y añade que existen otros tipos de delitos que también merecen una vigilancia y ayuda, especialmente “cuando tenemos tan cercana una agresión con arma blanca que terminó hace escasos días con un apuñalamiento. Es imprescindible mantener los estándares de seguridad a los que aspira no este equipo de gobierno y la ciudadanía ponferradina. Por eso, tampoco se puede desproteger otras víctimas”, dice Coca. “¿Esta persona no necesita atención? También es una víctima”.

La teniente de alcalde ataca al PSOE, al que le recuerda que su gobierno creó la ley del ‘solo sí es sí’, por el que se ha excarcelado a numerosos agresores, que ya están reincidiendo. “Lo que hace falta es proteger y ayudar a toda víctima y contar con la opinión y la intervención de los profesionales, mejor que con la de los que no quisieron o no supieron ver el daño que le hacían a la sociedad española. No vamos a caer en la provocación de quienes han sacado violadores a la calle”.

“Los puntos de atención no sólo mantienen todas las acciones de ayuda a las víctimas de violencia machista, sino que suman otras. Naturalmente, estos puntos atenderán a todas las mujeres que puedan sufrir cualquier violencia de índole sexual, proveniente de los hombres. Lo que debe ser extensivo a toda víctima de violencia sexual, con independencia de su condición y del género de su atacante, porque no puede haber víctimas de primera y de segunda”, añade la edil.

El equipo de gobierno explica que los Puntos de Atención a Víctimas que se instalarán durante las Fiestas de la Encina pretenden incrementar el nivel de protección para todo tipo de víctimas, con la Policía Municipal y la profesionalización de la ayuda a las mujeres, gracias al apoyo de una psicóloga con más de veinte años de experiencia en violencia de género, lo que permitirá tener un retén para cualquier necesidad. “Es incierto que no se atienda a las víctimas de violencia de género y seguridad 24 horas del día”, finaliza Coca.