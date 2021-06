En la rotonda de los ciclistas, en la esquina de las calles Víctoriano Muñoz y Avenida de Astorga, el tráfico se limta a 30km/h en ambos sentidos, dada su peligrosidad / QUINITO

Ponferrada aumenta la velocidad a 50km por hora en las calles de doble carril, pero con diez excepciones. El periodo de prueba en el que se ha establecido la velocidad de 30km/h en las vías urbanas por Ley, ha arrojado como resultado que esta velocidad entorpece ralentiza y entorpece el tráfico, por lo que, atendiendo a las peticiones ciudadanas y a la viabilidad técnica de la medida, se toma esta decisión, según ha explicado en la mañana de este lunes el concejal de Seguridad y Movilidad, José Antonio Cartón.

No obstante, habrá diez excepciones en otros tantos puntos. En nueve de los casos la limitación a 30Km/h solo será obligatoria en el sentido de entrada a la ciudad, con la excepción del cruce de la calle Victoriano Muñoz con la avenida de Astorga (Rotonda de los ciclistas), donde la prohibición de circular por encima de esa velocidad queda establecida en ambos sentidos debido a su peligrosidad y a que constituye un punto negro.

El resto de los puntos de doble carril en las que se pondrá la señal de 30Km/h en uno de sus tramos son:

-Avenida Gómez Núñez en su cruce con la avenida de la Libertad

-Avenida de los Escritores en su cruce con calle MSP

-Avenida de la Libertad en su cruce con avenida Huertas de Sacramento

-Avenida América número 88

-Avenida de América en su cruce con Ángel Pestaña

-Avenida de Molinaseca número 46

-Avenida del Castillo 136 a la altura de la rotonda de la Peregrina

-Avenida del Castillo en su cruce con Calle Cruz de Miranda (Rotonda del Crucero)

-Avenida de la Libertad en su cruce con Camino de Santiago

Sigue el periodo de prueba

La nueva medida, no obstante, no es definitiva, y al igual que el resto de la señalización sigue en periodo de prueba hasta el 1 de julio, fecha en la que además se comenzará a sancionar a los conductores que no respeten las normas

El concejal de Movilidad ha defendido esta forma de proceder pues en su opinión las medidas “deben entrar en vigor paulatinamente” siendo los periodos de prueba necesarios para analizarlas en su justa medida. En cualquier caso, según cartón, las nuevas limitaciones de seguridad -que recordó que obedecen a una decisión del Consejo de Ministros en la línea de lo marcado por la UE- tienen como objetivo “dar más seguridad y las emisiones contaminantes”. Es por ello que recordó a los conductores que, por ejemplo, en un atropello a 50 kilómetros por hora la probabilidad de muerte es del 90% mientras que a 30km es del 10%. Así ha negado tajantemente que la nueva norma “tenga un afán recaudatorio”. “Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y nuestras puertas están abiertas a los cambios que nos pidan siempre que sean viables. Aquí se acabó la época del ordeno y mando”, apostilló.