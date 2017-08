En ese sentido, Vidal, que acudió a las celebraciones del tradicional Voto de Villa, recordó que en el mes de abril, el pleno municipal aprobó cuatro puntos en defensa de los trabajadores. “El compromiso del Ayuntamiento con los trabajadores consistió en reconocer varios puntos para garantizar a los empleados derechos que podrían ser cercenados”, explicó la edil.

Tras comprobar que la compañía no trasladó esos puntos a la plantilla, los responsables municipales quieren dar ahora “un paso más”. “No sólo autorizamos esos puntos, los vamos a ordenar”, sentenció Vidal, que reiteró el llamamiento a la empresa para que traslade a los empleados el compromiso adquirido por el pleno del Consistorio.

“Entendemos que hay tiempo para evitar la huelga”, aseguró Vidal, que no descartó tampoco la propuesta para municipalizar el servicio. “No es ningún problema y probablemente también se plantee, si es necesario”, explicó Vidal, que afirmó que entre las peticiones que este año se elevan a San Roque, destaca la que le solicita “que no haya huelga de basura”. “Se lo vamos a pedir al santo, pero sobre todo estamos trabajando mucho para que no haya huelga”, explicó.