Ponferrada celebra el día de la Justicia Gratuita reivindicando mejores condiciones para el turno de oficio

Ponferrada celebra el día de la Justicia Gratuita este 14 de julio con un acto conmemorativo en la Delegación de Ponferrada del Colegio de la Abogacía de León para reconocer la importancia del trabajo que desarrollan los 42.500 profesionales, cerca de 400 en la provincia de León que “ponen nombres y apellidos al derecho a la tutela judicial efectiva a través del sistema Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de oficio”.

En el acto se han entregado distinciones a dos profesionales de la Abogacía, Yolanda Álvarez y José Manuel Crespo, así como al personal de la Oficina de Víctimas de Violencia de Género de los Juzgados de Ponferrada.

Los abogados del Turno de Oficio de Ponferrada atendieron en 2022 a casi 2000 casos relacionados con atención a detenidos, violencia de género, asuntos civiles y juicios rápidos. Durante los primeros 6 meses del año han ya más de 1000 los casos atendidos. Por su parte, José Manuel Crespo recibe el premio "con mucho orgullo tras 30 años en un oficio que no está reconocido, es un día reivindicativo" y considera que este reconocimiento no llega de parte de la instituciones como el Gobierno o el Ministerio "lo estamos soportando mal pagados sin ayudas". De hecho, explica que hay trabajos que ni siquiera están pagados "hay determinadas acciones como llevar los procedimientos civiles durante dos años que es independiente y no se paga, no se nos retribuye determinados trabajos. Y hay otros casos que nos pagan que no nos da ni para cubrir el gasto de los casos"

Yolanda Álvarez pone de manifiesto que "saber que estamos atendiendo a personas que no tienen medios pasa por encima de cualquier otra cosa pero esto no implica que no sigamos reivindicando una mejoras en nuestras condiciones retributivas, por ejemplo cuando estas de guardia en violencia de genero si que nos pagan los desplazamientos, pero no se paga en ninguna de las otras guardias cuando el trabajo es exactamente el mismo, y el coche y la gasolina lo tenemos que poner nosotros".

Cabe destacar que han subido los expedientes en Ponferrada tramitados de justicia gratuita, tanto las designaciones de asuntos civiles como de violencia de genero, aunque Yolanda indica que "nada exagerado". Si es reseñable que se han notificado 5 procedimientos por agresiones sexuales"

Medidas del Partido Popular

La coordinadora de la Junta de Castilla para la comarca del Bierzo Silvia Franco reivindica ha mantenido una reunión con la Junta Directiva de la delegación en Ponferrada del Colegio de la Abogacía de León en la que se han expuesto las distintas medias recogidas en el programa electoral del Partido Popular para solucionar paralización de la justicia y la huelga:

Plan de choque inmediato para desatascar el funcionamiento de la justicia en aquellos juzgados y fiscalías que se encuentren colapsados. Resolveremos mediante negociación los conflictos laborales en el ámbito de la Administración de Justicia.

Reformas procesales, organizativas y de digitalización necesarias, dialogando con las Comunidades Autónomas. Incrementaremos en 1.000 plazas la plantilla de jueces y fiscales a lo largo de la legislatura.

Ley integral de medios alternativos de gestión de conflictos. Fomentaremos su uso, impulsando la mediación tanto judicial como extrajudicial, la mediación administrativa y familiar, así como el arbitraje en el ámbito civil y mercantil, entre otros instrumentos.

Ley de derecho de defensa con la participación de los colegios profesionales. Extenderemos la regulación del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita para contemplar expresamente este derecho en las personas jurídicas, así como que la intervención de los profesionales designados de oficio sea indemnizada siempre que realicen actuaciones. Facilitaremos la conciliación de la vida laboral y familiar de abogados y procuradores.