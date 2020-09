Ponferrada celebra ‘la Encinina’ recordando a los “que se fueron”, en especial a las víctimas del coronavirus

La patrona de Ponferrada recibió las ofrendas de las localidades del municipio. / QUINITO

La Corporación Municipal de Ponferrada se dio cita este miércoles en la celebración de ‘la Encinina’, la fiesta local de Ponferrada. Así, la Basílica de la Encina acogió la tradicional celebración religiosa del voto de Villa, en la que el alcalde, Olegario Ramón, destacó que este día “ha sido tradicionalmente celebrado de una forma íntima, doméstica, destinado básicamente a los de aquí, a los de casa, aunque, eso sí, sin excluir a nadie”.

“Pero por si fuera poco, este año excepcional nos obliga, si cabe, a celebrar La Encinina con una mayor sencillez, nacida de la obligación de respetar los protocolos de seguridad que nos impone la pandemia. Hoy, como todos los días, es nuestro deber moral recordar a los que ya no están, a todos los que nos han dejado, y muy especialmente a los que se fueron como consecuencia de ese coronavirus que está afectando a todos los países del mundo y, con una gran virulencia, también al nuestro”, expresó Ramón.

El alcalde también se refirió “al buen hacer y el gran esfuerzo de muchos de nuestros compatriotas: profesionales de la salud, de protección civil, fuerzas militares y policiales, bomberos y funcionarios de todas las administraciones, y también y especialmente del Ayuntamiento de Ponferrada, la incidencia de la pandemia en nuestra tierra no ha sido tan grave ni tan dolorosa como en otros territorios, lo que no quiere decir que no haya sido también dramática”

Asimismo, quiso agradecer además la labor llevada a cabo por los presidentes de las juntas vecinales del municipio, así como la de los alcaldes de barrio. “Sois el mejor ejemplo de trabajo altruista en beneficio de todos”, manifestó.

En cuanto al inicio del nuevo curso, el regidor, a la salida de la celebración y en respuesta a los medios, fijó como objetivos inmediatos la licitación del TUP y el llevar a pleno la gestión de los servicios de Limpieza y Jardines, así como seguir trabajando en Protección Social.

