Ponferrada cierra sus parques por el temporal de lluvia y viento

Parque del Plantío cerrado. / PM

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada ordenó este lunes el cierre de los parques municipales debido a la alerta amarilla decretada por Aemet por el temporal de lluvia y nieve, unido a fuertes rachas de viento. Este cierre se prolongará al menos durante las jornadas del lunes y el martes.

Asimismo, desde el Consistorio instan a la ciudadanía a revisar los anclajes de elementos anclados en las fachadas, como pueden ser antenas, macetas, carteles o toldos, y asegurar puertas y ventanas exteriores. También recuerdan que durante las rachas de viento es recomendable permanecer lejos de ventanas con cristales; no protegerse en zonas próximas a muros, tapias o árboles; no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios; y no hacer fuego.

Recomendaciones de la DGT para conducir con nieve

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha hecho públicas una serie de recomendaciones para los conductores que se vean obligados a transitar con nieve:

Si el conductor no tiene más remedio que viajar, debe evitar viajar solo. Debe llevar en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías.

Llevar el depósito de combustible lleno.

Evitar conducir de noche. Los peligros son mas difíciles de detectar.

Antes de salir, revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado y reponer líquido anticongelante.

Si el temporal nos sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o lugar de refugio, deberemos permanecer dentro de él. El coche nos resguardará de la ventisca y los neumáticos nos aislarán de los rayos. Si mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, se aconseja abrir un poco una ventanilla para que circule el aire y evitar posibles intoxicaciones.

No dormirse con el motor en marcha.

Mantener libre de nieve y desbloqueado el tubo de escape.

Poner las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.

Conducir despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección.

Si se entra en una zona de hielo, no pisar el freno. Dejar que el vehículo cruce por su propia inercia.