El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, recibió este jueves las obras de mejora en la Escuela Infantil Mago Chalupa de Ponferrada, donde se ha procedido a renovar la valla perimetral y se han pintado muros y persianas que habían sido vandalizados con grafitis. Además, se han acometido actuaciones destinadas a la mejora de la accesibilidad en duchas y escalones de entrada, unos trabajos que se realizaron íntegramente por la brigada de obras del Ayuntamiento.

En este sentido, Ramón puso de manifiesto el “compromiso de este equipo de Gobierno con los centros escolares”, señalando que el Ayuntamiento “suple el déficit de plazas de la Junta en educación infantil con dos escuelas como son Camino de Santiago y Mago Chalupa” al tiempo que acomete las obras de mantenimiento en 20 centros, “unas actuaciones que, según el informe que hemos elaborado, ascenderían a 4,2 millones de euros, por lo que hemos pedido una cofinanciación por parte de la Junta”.

Escuela Hogar

En su visita a este centro, el alcalde se refirió también a la situación de la Escuela Hogar de Ponferrada, recordando que en una reunión con la consejera de Educación la Junta prometió una inversión de 1,5 millones de euros en el colegio Luis del Olmo para trasladar allí la Escuela Hogar, “inversión que no ha llegado y que me temo que nunca llegará”, lamentó el regidor, apuntando también que “el Ayuntamiento cumple con creces y otras administraciones anuncian inversiones que no llegan, algo que personalmente me enfada mucho”.

Volviendo al tema de la Escuela Hogar, Olegario Ramón aseguró que, aunque la Junta manifestó en su momento que se buscarían soluciones individualizadas para cada alumno, “algunos padres me han manifestado que no ha sido así y les falta información. Además, algunos están teniendo problemas para llevar a cabo los trámites para escolarizarlos en otros centros“.