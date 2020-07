Ponferrada continúa la lucha contra el botellón con 19 nuevas denuncias

Policía Municipal Ponferrada en una identificación/ QUINITO

Durante el pasado fin de semana, 19 personas han sido denunciadas por consumir alcohol en la vía pública, la llamada práctica del botellón. Así aparece en el informe que la Policía Municipal de la capital del Bierzo ha difundido este lunes.

Además, se cursaron 160 denuncias por no llevar la mascarilla puesta en los espacios libres y por no respetar las distancias de seguridad. Dos locales fueron denunciados por no respetar los horarios de cierre y uno por no tener licencia de actividad ni autorización de terraza. A esto se suma que otro más fue denunciado por causar molestias a los vecinos.

La ordenanza de perros fue infringida al menos dos veces, para las que se cursaron sendas denuncias y se instruyeron diligencias judiciales contra la Seguridad vial por alcoholemia en tres ocasiones y en una más por negativa a someterse a dicha prueba.

Hubo cinco accidentes de tráfico, ninguno de ellos con heridos.