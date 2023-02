Ponferrada cortada por obras

Ocho de la mañana. Te levantas, desayunas, coges el coche para dirigirte a tu trabajo como todos los días. Te das de morros con una calle cortada por obras. Qué raro. Rodeas la ciudad mientras te encuentras otras tantas obras de por medio y unos atascos mañaneros que para qué. Nueve y diez de la mañana. Llegas tarde al trabajo. Tendrás que salir con quince minutos de antelación para conseguir llegar a tiempo al día siguiente. Pero no solo al trabajo.

Obras por aquí, obras por allá. La ciudad está patas arriba. Cualquiera que venga de fuera a visitarla sale corriendo. Normal. No hay un punto de Ponferrada que se salve. Y me parece muy bien que haya que hacer mejoras, que haya que canalizar, que haya que soterrar cables, que haya que colocar la línea de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero yo me pregunto... ¿Es necesario todo a la vez? Anda que no hay tiempo y tiempo. Casualidad que queden tres meses para las elecciones.

La avenida de la Puebla, la avenida Huertas del Sacramento, la avenida del Castillo, la calle Ámsterdam, la avenida Milán, la avenida Gran Vía Reino de León, la calle Navaliegos, el parque de la Rosaleda, la avenida Monte Medulio... y otras tantas que me quedarán por decir. Toda una ciudad envuelta en socavones, polvo, máquinas, ruido. Y la cosa cada día va a más, nuevas obras que se suman a las ya existentes, y algunas que llevan meses y meses, como la de la avenida Gran Vía Reino de León, que parece que no acaban de terminar. Y seguro que todavía queda para rato.

El caso es que Ponferrada va a dejar de ser la ciudad de las rotondas para convertirse en la ciudad de las obras. Aunque lo de las rotondas es un tema que ya hablaremos en otro momento.