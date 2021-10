Ciuden. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se reunió este martes con la directora del Instituto de Transición Justa (ITJ), Laura Martín, para solicitarle que agilice la convocatoria del Patronato de Ciuden para que dé el visto bueno al traslado de dependencias municipales a sus instalaciones de Compostilla, último trámite que falta para que se pueda llevar a cabo.

Ramón también se refirió durante la presentación de las obras de restauración de la Torre del Reloj a la apertura de las instalaciones de Ciuden, recordando que estaban pendientes de disponer de la finca aledaña, propiedad de Endesa, que la eléctrica ya ha cedido al Ayuntamiento: “Lo pondremos a disposición de Ciuden para que se lleve a cabo su urbanización y también el saneamiento, porque incomprensiblemente la obra se recibió sin que éste estuviera terminado”.

Por otro lado, el regidor contestó a las declaraciones del PP sobre los usos de la antigua central de Compostilla I, mostrándose “sorprendido, o no tanto, de que quienes quisieron dinamitar la Ciuden y no lo hicieron porque la inversión había sido muy grande y los edificios ya estaban allí, ahora se preocupen por el uso de ese edificio. Personalmente, me preocuparé de que, si puede ser, no vuelvan a gobernar, porque entonces lo dinamitarán”.