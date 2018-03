Ponferrada dio el último adiós a su alcalde “D. Celso”

El coche fúnebre del ex alcalde de Ponferrada, Celso López Gavela. / QUINITO

En la tarde de este sábado la Iglesia Parroquial de San Antonio de Ponferrada acogió el funeral por el ex alcalde de la capital berciana, Celso López Gavela. Fueron muchos ponferradinos los que se dieron cita en la último adiós a un alcalde que ya ha pasado a formar parte de la historia de la ciudad. A su entierro además de ciudadanos anónimos y de toda clase social también se pudieron ver a muchos rostros conocidos de la sociedad berciana. Como ejemplo destacamos a Gloria Fernández Merayo, alcaldesa de Ponferrada, el actual portavoz y secretario general de los socialistas en Ponferrada, Olegario Ramón, los ex diputados Ángel Escudero y Manuel Ángel Fernández Arias, la procuradora socialista, Gloria Acevedo, o el actual rector del Campus de Ponferrada, José Ramón Rodríguez. La misa se celebró sin féretro y el ex alcalde fue incinerado en la más estricta intimidad.