Ponferrada espera ahorrar casi 200.000 euros con el nuevo contrato de la oficina del ARU Puebla Norte

QUINITO

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes aprobó, con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención de toda la oposición, la renuncia al contrato para la adjudicación del servicio de la oficina de gestión del ARU Puebla Norte, una modificación con la que el concejal de Urbanismo, Pedro Fernández, aseguró que “como mucho perderemos 150 euros, que es lo que costaría la rescisión del contrato, para ahorrarnos cerca de 200.000, que podremos destinar a proyectos de inversión en el propio ARU”.

Ante las dudas suscitadas por los grupos de la oposición, en concreto PP, Ciudadanos y USE Bierzo, Fernández aclaró que, debido a los retrasos administrativos provocados por la pandemia en 2020, la mayor parte de las actuaciones que debería realizar esta oficina ya se habían llevado a cabo por personal municipal, por lo que “no tiene sentido gastar 425.000 euros en la gestión cuando ya está realizada en parte sin coste alguno”. Además, el concejal señaló que el calendario “se está cumpliendo exactamente como estaba diseñado”, después de que Marco Morala y Samuel Folgueral apuntaran que otras ciudades con planes similares los tienen más avanzados, y avanzó que en breve se aprobará una nueva convocatoria para llegar al 70 por ciento de las ayudas.

Por su parte, el alcalde, Olegario Ramón, agradeció las intervenciones de la oposición manifestando su apoyo al desarrollo del ARU, pero les recordó que “los apoyos son síes en el pleno, no abstenciones” y, ante la sugerencia de Morala de que el ARU se podría haber aprobado antes si el PSOE, entonces en la oposición, hubiera dado su apoyo al gobierno en minoría de Gloria Fernández, el regidor le recordó que “el punto lo retiró la propia alcaldesa del orden del día porque no fueron capaces de hacer los informes. Hemos tenido que hacer su trabajo, pero no hace falta que nos lo agradezcan”.

Prórroga al acuerdo con la ULE

La sesión plenaria también dio el visto bueno, con 23 votos a favor y las dos únicas abstenciones de los concejales de USE Bierzo, a la modificación del acuerdo con la Universidad de León para prorrogar los plazos para la puesta en marcha del Colegio Mayor Universitario en el edificio de la actual Escuela Hogar, que la ULE espera abrir con el curso 2022-23. Todos los grupos manifestaron la importancia de esta actuación para impulsar el Campus de Ponferrada y tanto el PSOE como Podemos manifestaron su intención de permanecer vigilantes ante la reubicación de los niños y niñas que ahora acuden a este centro.

La portavoz ‘morada’, Lorena González, recordó que estos menores “están recibiendo una atención muy específica que no se da en otros centros educativos” y pidió “trasladar a la Junta el hecho de que estos niños y niñas deben tener garantías de futuro cuando sean trasladados a otro sitio”, una vigilancia a al que se comprometió el propio alcalde.

Otros asuntos

El pleno aprobó por unanimidad la solicitud del pedáneo de Santo Tomás de las Ollas para poner nombre a las calles travesía El Pasadero, Camino Ancho, calle La Chana y calle La Llanera, un punto en el que el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, sugirió la colocación de letreros en las calles del municipio que no los tienen, así como nombrar las glorietas de Ponferrada que carecen de denominación.

También por asentimiento se aprobó la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada con el proyecto Napotec de rutas napoleónicas por España y Portugal, y se ratificó, con las abstenciones de PP, Ciudadanos y USE Bierzo, el decreto de alcaldía relacionado con las medidas para contener la pandemia de COVID-19.