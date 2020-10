Ponferrada establece un dispositivo especial para el Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos en el cementerio municipal de Ponferrada. / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada ha hecho público el protocolo de seguridad para el acceso al cementerio municipal con motivo del Día de Todos los Santos, que incluye reducciones de aforo, refuerzos del transporte público al camposanto y marcado de recorridos en el interior del recinto para garantizar al máximo el distanciamiento social y reducir el riesgo de propagación del COVID-19.

De este modo, el cementerio permanecerá abierto de 10.00 a 20.00 horas los días 29, 30 y 31 de octubre y de 10.00 a 21.00 el día 1 de noviembre. El aforo máximo será de 750 personas y están prohibidas las agrupaciones de más de seis personas. La entrada y la salida se realizarán por un punto único, con dispensadores de gel hidroalcohólico y contenedores de residuos en los que se recomienda depositar las mascarillas y guantes utilizados en el interior. Además, se han establecido recorridos para evitar que los visitantes no se crucen en sentidos opuestos. El acceso con vehículos estará restringido a las personas con movilidad reducida y se recomienda que acudan en horarios de baja afluencia. El personal de las floristerías podrá entrar entre las 8.00 y las 9.30 horas para depositar las flores de aquellos clientes que no quieran o no puedan acudir al cementerio.

En el interior del cementerio, como en el resto de lugares públicos, será obligatorio el uso de mascarilla y está prohibido comer, beber y fumar. Del mismo modo, se recomienda el uso de gel hidroalcohólico antes y después de depositar las ofrendas, especialmente en el caso de tener que usar las escaleras para acceder a los nichos superiores, y los residuos deberán depositarse en los contenedores distribuidos por todo el recinto. Desde el Ayuntamiento recomiendan reducir la visita al tiempo imprescindible y guardar especial cuidado en las visitas a los panteones, al tratarse de lugares cerrados.

Refuerzo del transporte público

El servicio de autobuses hacia y desde el cementerio municipal estará reforzado entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre para evitar las aglomeraciones en el interior de los vehículos y facilitar el acceso al camposanto de los visitantes (consultar horarios más abajo).

Mercado de flores

El Ayuntamiento ha autorizado la instalación de puestos de venta de flores en las inmediaciones del Mercado de Abastos (calles Juan de Lama, Alfonso X el Sabio, Hornos y Campillín) los días 29 y 30 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas.Los días 28 y 31 de octubre este mercadillo se desarrollará de 16.00 a 20.00 horas por coincidir con el mercado semanal.

Sin fiestas de Halloween

Por otro lado, el Ayuntamiento ha prohibido la realización de fiestas especiales con baile o concentraciones multitudinarias en vías y espacios públicos con ocasión de la noche de Halloween el 31 de octubre. Del mismo modo, no se podrá realizar la actividad de “truco o trato”, consistente en que los niños disfrazados vayan de casa en casa pidiendo golosinas.