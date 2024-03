Ponferrada estudiará sustituir los plataneros que supongan “un serio riesgo para la seguridad de las personas”

Se trata de "una cuestión preocupante", en palabras de Marco Morala, "porque el reventón fue muy importante y no solo pasaba la tubería general sino que hay canalizaciones de gas próximas"

Fotografía de archivo de las obras en la avenida del polígono de las Huertas del Sacramento. / QUINITO

Tras el reventón este martes de una tubería general próxima a la glorieta del Cruceiro, “previsiblemente” originado por las raíces de los plataneros de la zona, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha solicitado un estudio sobre los árboles de este tipo que haya en la ciudad y que puedan suponer “un serio riesgo para los servicios municipales y la seguridad de las personas”.

Se trata de “una cuestión preocupante”, en palabras del regidor, “porque el reventón fue muy importante y no solo pasaba la tubería general sino que hay canalizaciones de gas próximas”. “Si ponemos en una balanza los plataneros y la seguridad de las personas no me cabe la menor duda de cuál tiene mayor peso”, apuntó.

Si el estudio determina que algunos plataneros podrían llegar a causar daños como ocurrió ayer lunes en la zona alta de Ponferrada, “se sustituirán por otros árboles porque hay que mantener las especies arbóreas”. En cualquier caso, no se retirarán sin más, algo que el alcalde ha querido dejar muy claro.