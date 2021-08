Olegario Ramón y Tarsicio Carballo se saludan antes del pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes aprobó, con los votos a favor de PSOE, Podemos y CB y la abstención del PRB, el expediente contractual para la adjudicación del servicio para la recogida de residuos y limpieza viaria, que finalmente se dividirá en dos lotes a pesar de las reticencias de los grupos de la oposición a este respecto.

Como ya ocurriera en el pleno del pasado mes de junio, tanto el concejal no adscrito como los grupos de PP, Ciudadanos y USE Bierzo mostraron su desacuerdo con esta división al considerar que supone un incremento de gastos y una duplicidad de recursos. Además, advirtieron de que la redacción del pliego puede abocar a ambos servicios a futuros conflictos laborales, al subrogar a los actuales trabajadores con las condiciones actuales, mientras que los futuros empleados podrían tener unas peores. Por su parte, Manuel De la Fuente insistió en que la solución pasa por municipalizar ya los servicios, como se hizo con el de parques y jardines, y no crear este “contrato puente”.

En este sentido, la portavoz de Podemos, Lorena González, recordó que “el objetivo final es prestar el cien por cien del servicio de forma pública desde el Ayuntamiento y este paso ayudará y facilitará a que esto se pueda hacer con más prontitud. Es un paso importante para desenredar una situación que lleva años enquistada”. El portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, insistió en este último aspecto y recordó que “la municipalización se explorará a futuro, pero ahora hay que acabar con la situación provocada por el macrocontrato que firmó el señor Folgueral“.

Por parte del PSOE, el concejal del área, Pedro Fernández, lamentó que “estamos debatiendo de nuevo lo que ya se debatió tres veces. Es una vergüenza que estemos hoy aquí todavía sin resolver un problema que se viene arrastrando desde 2014 y que todo sean obstáculos. Si algunos se hubieran aplicado en su momento igual no estábamos en esta situación“. En cuanto a los posibles conflictos laborales pronosticados por la oposición, Fernández destacó que los trabajadores “con altura de miras, aceptaron que la división por lotes asegura que no hubiera posteriores reclamaciones que prolongaran esta situación tan nefasta”.

Además, reprochó al portavoz del PP, Marco Morala, que cambiara el sentido de su voto respecto al pleno anterior alegando cambios en las condiciones de los trabajadores: “Sólo se ha añadido una cláusula garantista para ellos”, aclaró Fernández, “reconozca que se están poniendo nerviosos ante la posibilidad de un nuevo contrato que permita prestar el servicio en condiciones y que eso les perjudique dentro de dos años”.

Hacia la gestión directa

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se reservó el último turno de palabra antes de la votación para aclarar que “se puede decir una y mil veces que estamos faltando a lo que dijimos respecto a la gestión directa, pero no es cierto. Durante toda la campaña electoral advertí de que probablemente iríamos a la gestión directa en parques y jardines y que habría que hacer contratos puente en limpieza viaria y recogida de residuos, aunque nuestra pretensión sigue siendo llegar a la gestión directa“.

Respecto al tema de las duplicidades, Ramón aseguró que “a los que defienden no hacer dos lotes les gustan los líos, porque saben que si se hiciera como ellos dicen las posibilidades de que prosperaran demandas judiciales serían casi del cien por cien” y manifestó que “tengo el convencimiento personal de que a algunos grupos de la oposición no les interesa que esto salga adelante y se van a agarrar a cualquier clavo ardiendo para que se retrase”.

Por último, reprochó a Marco Morala que pusiera los derechos de los trabajadores como excusa para cambiar el sentido de su voto: “Dice que cambia el voto porque se establecen condiciones distintas para futuros trabajadores y subrogados, pero esto ya era así en el anterior pleno. Puede decir que cambiar porque se lo ha pensado mejor, porque le ha reñido alguien o porque le han llamado, pero la razón que ha dado no es cierta”.