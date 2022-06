El equipo de Gobierno de Ponferrada hace públicos los gastos de la Noche Templaria

Cena Templaria 2017. FOTOS DE QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada se ha pronunciado ante las críticas del PP de Ponferrada haciendo públicos los gastos de este evento. En primer lugar, afirman que "este acto ha tenido lugar en el Castillo de los Templarios desde su origen hasta la fecha actual, celebrándose en diferentes modalidades que han dependido de la evolución de la fiesta".

El portavoz del PP de la capital del Bierzo, Marco Morala, acusó al alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, de "mentir en las razones argumentadas para sacar la cena templaria del Castillo y llevarla a la orilla del río Sil". Morala acusa al alcalde de mentir. "Ha dicho que el Ayuntamiento cubría más de la mitad del precio del cubierto en la cena y eso no se corresponde con la realidad". "El cubierto lo ha pagado siempre cada comensal y no a medias entre el Ayuntamiento y los asistentes a la cena. Es verdad que ha intentado hacer una más de yo invito y tú pagas intentando colar el pago de la carpa en la licitación de este año, lo que no le ha salido bien, pero hacia atrás es todo bastante claro y distinto a la pobre justificación que ha inventado sobre la marcha", añadió.

Desde el Consistorio aseguran que "por motivos atmosféricos y con la finalidad de asegurar el evento ante la lluvia, así como para dar cabida a un mayor número de asistentes, se consolida a partir de 2011 el sentado por grupos bajo las carpas medievales en el espacio que permite el patio de armas".

Se estima una media de entorno a 600 comensales y la cena del Castillo asciende por comensal hasta los 85 euros. Los comensales suelen pagar 30 euros por entrada y 40 por la comida (IVA incluido). El equipo de Gobierno asegura que este precio ha oscilado dependiendo de la edición.

El mecanismo para la puesta en marcha del evento corre a cargo de Turismo Ponferrada S.L. El Ayuntamiento desvela que el coste aproximado de la Noche Templaria, sin contar el servicio de catering que suele costearse con el premio que paga cada comensal, asciende hasta los 30.000 euros.