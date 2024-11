Ponferrada rinde homenaje a Luis Silva con exposiciones y un calendario solidario

La memoria del artista plástico Luis Silva, fallecido el pasado 18 de noviembre, será honrada en Ponferrada con dos exposiciones y un calendario solidario que destacan su legado en el arte y la música del Bierzo. Estas iniciativas buscan recordar a una figura clave de la escena cultural y musical de la región, cuyo estilo inconfundible marcó una época.

La exposición Luis Silva: La Tinta del Rocanrol estará disponible en dos emblemáticos locales ponferradinos: el restaurante El King Kong y la vinoteca El Salgueral. En ambas ubicaciones, los visitantes podrán disfrutar de una cuidada selección de los carteles diseñados por Silva, que reflejan la energía del rock and roll y la vibrante vida cultural berciana de los años 90 y 2000.

Un calendario solidario para 2025

Como parte del homenaje, Ghost Highway Recordings ha lanzado un calendario solidario de 2025, elaborado en colaboración con la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG). Este calendario recoge 12 de los icónicos carteles de Luis Silva, combinando su legado artístico con un propósito solidario.

Los fondos recaudados con la venta del calendario se destinarán íntegramente a ASANOG, que trabaja con niños enfermos de cáncer. Puede adquirirse en diversos puntos de Ponferrada, como El King Kong, El Salgueral, La Destilería, El Morticia y Mr. Natural, así como en Madrid, en la tienda Chopper Monster. También estará disponible en la tienda online de Ghost Highway Recordings.

El legado de Luis Silva

Luis Silva, nacido en Ponferrada, se formó en la escena underground madrileña de los años 80 antes de regresar a su tierra natal, donde se convirtió en una figura central del arte visual y musical berciano. Sus carteles, elaborados a mano, son un reflejo de la atmósfera de locales icónicos como el Barracuda, el Saloon y el Metropolis, y de salas de conciertos como El Quijote.

El talento de Silva lo llevó a trabajar con reconocidas bandas nacionales e internacionales, entre ellas The Chesterfield Kings, The Woggles y The Fleshtones, consolidando su nombre en la historia visual del rock.

Con estas exposiciones y el calendario solidario, Ponferrada mantiene viva la obra de Luis Silva, recordando a un artista cuya creatividad y pasión dejaron una huella imborrable en la cultura de la región.