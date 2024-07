Ponferrada a través de la Inteligencia Artificial: un parque acuático en la fuente del Azufre o Michael Jackson en la Noche Templaria

¿Te imaginas ver al Joker con la mítica estatua del barquillero de Ponferrada? ¿Observar un vídeo de la sociedad de la Edad Media en el Castillo de los Templarios? ¿Y la Fuente del Azufre convertida en parque acuático? Si hablamos de Michael Jackson en la Noche Templaria… Todo eso es posible gracias a un berciano experto en Inteligencia Artificial.

Él es David López, tiene 39 años y estudió Diseño Gráfico pero no fue ahí donde aprendió el arte de la Inteligencia Artificial que está cada vez más presente en nuestras vidas. Fue en Londres en el año 2020. “He vivido 10 años en Reino Unido. Yo trabajaba en una discográfica en una zona céntrica de Londres. Muy cerca de allí estaba la sede internacional de Inteligencia Artificial de Google“, explica David. Un buen día conoció a Jack, un trabajador de esta compañía, que le enseñó un generador de imágenes de Inteligencia Artificial con el que trabajaban que por aquel entonces “era muy básico”.

“Me fui interesando cada vez más porque entendí que esa imagen no existía antes y empecé a crear mis propias imágenes”, cuenta este berciano que destaca que “la IA ha mejorado muchísimo en los últimos 3 años y lo que yo tengo es una experiencia de usuario avanzado”.

David hace algunos trabajos pero además, gestiona desde julio de 2023 las cuentas de instagram y de facebook @ponferradaia, que acumula más de 3.000 seguidores, y en la que publica sus originales creaciones relacionadas con la capital del Bierzo. “La idea surgió de mezclar dos cosas que eran impensables: Ponferrada y la IA. No había nadie que estuviese haciendo este tipo de trabajos en Ponferrada. Empecé como un hobby y lo sigue siendo pero ha ido creciendo y llamando cada vez más la atención hasta salir trabajos como el del templario del metro de Madrid”, señala.

Este ponferradino fue el encargado de crear la campaña publicitaria que arrasó en Madrid y que llevó a que miles de personas de otras comunidades llegasen a la capital del Bierzo en la Noche Templaria atraídos por la curiosidad de comprobar qué era un caballero templario exactamente.

En cuanto a cómo se le ocurren las ideas de sus creaciones, explica que “no le doy muchas vueltas a los diseños, no tengo un estilo definido, son ideas que me van surgiendo. Es un reto a mi mismo, voy por esa calle y se me van ocurriendo cosas”.

Este ponferradino asegura que esta cuenta le sirve “para entrenar” porque imparte cursos en la Academia Dina de Ponferrada para la gente que tiene curiosidad en aprender sobre esta técnica.

En relación a la polémica sobre la Inteligencia Artificial, David es tajante: “es un nuevo tipo de arte y pasará tiempo hasta que todo esto se entienda”.