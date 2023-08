Ponferrada suena a jazz con el festival Km251

El quinteto de Moisés P. Sánchez es uno de los platos fuertes del festival Km251 Ponferrada es Jazz. / Jeos Mbr-Teatro Bergidum

El jazz invadirá las calles de Ponferrada del 22 al 28 de agosto con una nueva edición del festival Km251 Ponferrada es Jazz, que durante cinco días ofrecerá una docena de actuaciones a pie de calle y en el Castillo Viejo, además de otras actividades relacionadas con la música y la gastronomía.

Los conciertos centrales del Patio del Pozo del Castillo se inician el martes 22 con el quinteto de la cantante holandesa Lara Hoevenaar, que rinde homenaje a la famosa vocalista Nancy Wilson. El miércoles tocará The Machetazo, un quinteto instrumental con música íntegramente original, poseedor de un sonido potente y de una voz distintiva con una gran compenetración musical.

El pianista y compositor vitoriano David Cid presentará el jueves su proyecto a trío al que se suma uno de los grandes nombres del jazz español como es el saxofonista Perico Sambeat. Por último, el viernes será el turno del quinteto del nominado a los Grammy Latino 2019 Moisés P. Sánchez, uno de los pianistas más interesantes del jazz nacional.

Los conciertos de calle tendrán tres escenarios. En el primero, bajo el arco de la portada del Castillo de los Templarios, intervendrá el martes, a partir de las 19.45 Two and Two, dúo formado por la ponferradina Noelia Juan García, más conocida como Carol Dee en el ambiente musical (voz), y el asturiano David Suárez Torre (guitarra y ukelele). El miércoles será el turno para el dúo Lou&Jane, formado por la brillante voz de Yolanda Arias y la versátil guitarra de Eduardo Visa, reforzado para la ocasión con el violinista Daniel Presa y el saxofonista Ray Preiland.

Otro de los nuevos escenarios de calle será al pie del templete del parque del Temple, donde actuarán a las 13 horas los experimentados músicos gallegos Os Bregadiers el miércoles 23, con ritmos swing, jazz y rock&roll, y la amplia formación berciana dirigida por el saxofonista y clarinetista gallego Roberto Miguens Resúa Mezzoforte Sound Machine el jueves, 24.

En la zona del Casco Antiguo está prevista la actuación de diferentes brass bands. El jueves (19.45 horas) intervendrá la banda femenina Brassica Rapa, que ofrece un espectáculo mezcla de música instrumental y vocal con multipercusión y el viernes (19.30 horas) los segovianos El Puntillo Canalla Brass Band, que repetirán actuación el sábado a partir de las 12 horas por la zona del Mercado de Abastos y el Casco Antiguo. El festival se cerrará el sábado 26 a las 20.00 horas con la actuación de Galifunk Brass en la Plaza del Ayuntamiento.

Además, Km251 ofrece otras actividades complementarias como una jam session en el Parque del Temple con la participación del trío de David Cid (23 de agosto; 22.30 horas); la pinchada de discos en el vermú jazz en la terraza de El Turco de Manila (25 y 26 agosto; 13 horas) o la semana gastronómica de New Orleans que ofrecerá el restaurante Ágora durante toda la semana dedicada a los platos típicos de la cuna del jazz.

El festival, organizado por el Servicio de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Ponferrada en colaboración con el Servicio de Patrimonio, cuenta con la colaboración del programa Dinamizart. Las localidades para los conciertos en el Castillo Viejo tienen un precio de 10 euros y existe la posibilidad de adquirir un abono para los cuatro conciertos por 32 euros.