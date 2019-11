Ponferrada lleva a pleno un contrato privado del servicio de transporte urbano porque le falta “experiencia” en gestión directa

Transporte urbano de Ponferrada. / C.Sánchez

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y el concejal de Movilidad, José Antonio Cartón, han adelantado este miércoles que en el pleno ordinario de este mes de noviembre se debatirá y votará el nuevo contrato de carácter privado del servicio de transporte urbano. “El último venció el 15 de marzo de 2012, sin opción de prórroga, y desde entonces vivimos una situación de alegalidad”, recordó el regidor ponferradino.

Será un contrato de prestación de servicios, por un plazo máximo de 2 años y uno prorrogable. “Los informes hablan de falta de experiencia de gestión de servicios tan complejos como este”, manifestó Ramón, por lo que el contrato puente presentado serviría como periodo de adaptación al Consistorio para asumir la municipalización. Los informes técnicos avalarían, no obstante, que la administración asumiese el servicio una vez superado ese tiempo porque “la gestión directa es claramente menos costosa que la gestión actual por medio de una empresa privada”, puesto que la gestión directa supondría un coste anual de 2.549.886 euros y el servicio está suponiendo un gasto anual a las arcas municipales de 3.099.377 euros. La intención del equipo de gobierno, así pues, es asumir el servicio antes de agotar el mandato, subrayó el regidor.

En la comisión informativa, se abstuvieron el PP y USE Bierzo, no participó Ciudadanos y se marchó antes de la votación el PRB. El pleno será el próximo viernes 29 de noviembre. Tras su previsible aprobación, se pondrá en marcha la elaboración del pliego de condiciones para la licitación del contrato transitorio, para el que el Ayuntamiento prevé que diversas empresas presenten sus ofertas. Si se cumplen los plazos previstos, en el segundo semestre de 2020 se habrá superado una situación de alegalidad a la que no han podido hacer frente los anteriores tres equipos de Gobierno, valoró Ramón.

En cuanto a una posible variación en el recorrido de las líneas existentes en la actualidad, Ramón avanzó que “de momento” los cambios serán mínimos, a la espera de las indicaciones que surjan del Plan de Movilidad que está previsto elaborar en este mandato y que contará con una partida específica en el próximo proyecto de presupuestos municipales.