Ponferrada lleva a cabo nueve actividades bajo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Alexandra Rivas, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes. / EBD

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Alexandra Rivas, desgranó este viernes las actividades realizadas al amparo de los fondos recibidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en el caso de la capital berciana ascendieron a 28.610,51 euros para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.

En total han sido nueve actuaciones las que se han llevado a cabo o se van a realizar en los próximos meses, incluyendo la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en el Medio Rural y el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por otro lado, se han desarrollado charlas para padres y madres de las escuelas infantiles sobre igualdad e inteligencia emocional y talleres de corresponsabilidad para 600 alumnos de primaria.

En este mes de marzo se llevó a cabo un taller de formación en atención a víctimas de violencia de género para la Policía Municipal y la primera Carrera de la Mujer, que contó con 414 participantes, y el próximo lunes comenzará un curso de defensa personal para usuarias del Centro Municipal de Atención a Mujeres. Próximamente se realizará un escape room para alumnos de secundaria y una actividad relacionada con la prevención del suicidio.

Alexandra Rivas aseguró que “la educación desde la base es fundamental” en materia de violencia de género y defendió que “todas las actividades están adecuadas al objetivo, tenemos personas trabajando que saben a qué tiene que ir destinado este dinero”. Además, señaló que la intención es “no centrarlo en un solo colectivo, sino llegar a más personas, desde niños a padres y madres, mujeres o incluso policías”.

Polémicas con los colectivos feministas

Por otro lado, Rivas respondió a la polémica surgida durante la celebración del 8-M por la no convocatoria del Consejo de la Mujer, asegurando que “como dijo el alcalde, no considerábamos que tuviéramos que convocarlo para estas actividades. Además, son dos reuniones obligatorias al año, el año es largo y hay tiempo por delante”. Por otro lado, apuntó que no acude a las concentraciones de los Sábados sin Sol “no por nada en concreto”, aclarando que “no es por quién lo organice, sino que no me lo he planteado”.