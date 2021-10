Ponferrada se pone en marcha contra el cáncer este domingo

Marcha contra el cáncer 2019 / M. Santamaría

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) realiza por cuarto año consecutivo su carrera solidaria para recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer en la ciudad de Ponferrada. La denominada IV Ponferrada en Marcha tendrá lugar este domingo, 24 octubre, desde las 11.00 horas, con un recorrido por las calles de la ciudad que tendrá salida y meta en el pabellón Lydia Valentín.

Las inscripciones ya están abiertas en las instalaciones de Decathlon en Ponferrada de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas y el mismo día de la carrera, de 10.00 a 10.30 horas, en la salida. Los usuarios que los deseen también podrán inscribirse de forma online en la página web de la AECC.

La carrera está dentro de las actividades de prevención de la asociación, ya que, como recuerdan desde la AECC, “realizar actividad física a diario es un factor de protección, especialmente en el cáncer colorrectal y en el cáncer de mama. Sumado a otros factores protectores como una alimentación sana, no fumar y no beber alcohol, podría evitar el 50% de los casos de cáncer”. Según los datos de la asociación, el 44,4% de la población española de 15 o más años no hace ejercicio y ocupa su tiempo de ocio de forma sedentaria.