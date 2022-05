Torre de la Encina. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, desgranó este jueves las actuaciones previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que aspira a subvencionar íntegramente con ayudas europeas con un presupuesto de 5.937.450 euros y que presentó la semana pasada en Bruselas. Entre los proyectos más destacados se encuentran la rehabilitación de la torre de La Encina para su uso como mirador, un plan de rehabilitación del casco antiguo o la construcción de una playa fluvial en el río Sil entre el puente García Ojeda y el del Ferrocarril, así como la creación de un Plan Especial del Camino de Santiago Francés.

En total se prevén 15 actuaciones divididas en cuatro ejes: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transformación digital y competitividad. El plazo de desarrollo de las mismas es de tres años, a contar desde el momento en el que se produzca la resolución de las ayudas europeas, con la idea de tenerlas finalizadas en 2025.

Según explicó el alcalde, este proyecto es "el elemento principal de la transformación de la ciudad para convertirla en sostenible, verde, más humana, más visitable y atractiva para vivir en ella", asegurando que "va en la línea de lo que se está haciendo en todas las ciudades de Europa de más de 50.000 habitantes".

Actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino

Las actuaciones previstas en el eje de transición verde comprenden la adaptación al cambio climático del parque de la Concordia, con un presupuesto de 315.000 euros; la rehabilitación sostenible del Aula del Río en el mismo parque (346.500 euros); la construcción de una playa fluvial en el río Sil (373.000 euros) y la rehabilitación y señalización de rutas de senderismo (443.250 euros).

En lo referente a mejora energética, se quiere implantar el uso de vehículos eléctricos en el sistema de transporte público, con un coste de 1.450.000 euros, y un sistema de préstamo de bicicletas eléctricas presupuestado en 337.000 euros.

En la transición digital se encuentra el desarrollo del Sistema de Inteligencia Turística (SmartOffice) de Ponferrada (337.000 euros), la digitalización de recursos y servicios (356.300 euros) y la capacitación digital y profesionalización del sector turístico del municipio (229.500 euros).

Por último, en el eje de la competitividad se integra el plan de rehabilitación del casco histórico con 592.000 euros; el proyecto 'Tesoro inédito de la basílica y torre panorámica de La Encina' (535.000 euros); un plan de creación de productos de turismo vivencial (14.000 euros); un proyecto de arqueología en vivo en el Castillo de Ponferrada (153.900 euros); el Plan Especial del Camino de Santiago Francés (230.000 euros); y la gestión del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con un montante de 225.000 euros.

Plan Especial del Camino de Santiago



Olegario Ramón explicó que muchas de estas actuaciones corresponden a las solicitadas por la ciudadanía en la encuesta llevada a cabo por el Ayuntamiento, como es el caso de la rehabilitación del casco antiguo, el Camino de Santiago o la musealización del patrimonio inédito de la basílica de La Encina y el aprovechamiento de su campanario como mirador.

También recordó que el Plan Especial del Camino de Santiago es "una obligación legal que no ha cumplido ningún equipo de gobierno" y que servirá para determinar qué se puede hacer y qué no en el entorno de la Ruta Jacobea, ya que al carecer de este plan es Patrimonio directamente el encargado de tramitar los permisos. En este caso, Ramón adelantó que este plan "debe hacerse igual aunque no haya subvención", ya que irá en beneficio de las personas que cuentan con propiedades anejas al Camino.