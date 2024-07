Ponferrada municipaliza la gestión de las Escuelas Infantiles que serán gratuitas a partir del 1 de septiembre

El Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado la modificación de la ordenanza para la gestión municipal de las Escuela Infantiles que alberga alumnos de 0 a 3 años. Se trata de una medida que la portavoz de Podemos, Lorena González, aseguró el pasado mes de febrero que, un año después de haberse aprobado en pleno, no se había cumplido. “Casi un año después, el actual equipo de gobierno – PP y Coalición por el Bierzo- todavía no ha hecho efectiva ni la gestión pública de los centros ni asumido como personal laboral del Ayuntamiento a la plantilla que trabaja en los mismos”, explicó al tiempo que aseguró que “no hay ninguna excusa para no dar cumplimiento a un acuerdo plenario aprobado por mayoría en el máximo órgano de decisión de un Ayuntamiento cuando, además, estas medidas están perfectamente consignadas en los presupuestos actualmente vigentes”.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, comunicó este martes 23 de julio que “las escuelas infantiles de Ponferrada de 0 a 3 años serán gratuitas en horario de 9.00 a 14.00”.

Además, destacó que los 24 trabajadores titulares de las escuelas se incorporarán en la plantilla del Ayuntamiento a partir del 1 de septiembre. “Hasta el momento no se había podido hacer el traspaso oficial porque había contratos sin adjuntar como el del comedor”.