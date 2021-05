Imagen del parque del barrio de la Rosaleda, junto al Conservatorio Profesional de Musica Cristobal Halffter. / EBD

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó este viernes llevar a cabo la municipalización del servicio de parques y jardines, que actualmente corre a cargo de la empresa FCC, una gestión directa que, según explicó el concejal de Medio Ambiente, Pedro Fernández, supondrá un ahorro a las arcas municipales de más de 900.000 euros al pasar de costar 1.870.000 euros a 966.000. Además, el Ayuntamiento subrogará a los 21 trabajadores de FCC y podrá contar con el refuerzo de plazas a través del Ecyl. El punto se aprobó con los votos a favor de PSOE, Coalición por el Bierzo, Podemos y el concejal no adscrito; la abstención del PP y los votos en contra de USE Bierzo y Ciudadanos.

Estos dos últimos grupos mostraron sus dudas respecto a la legalidad de la subrogación de los trabajadores al no contar con un informe jurídico al respecto, y aunque la secretaria municipal aclaró que la propuesta se atiene a la legalidad vigente, no variaron el sentido de su voto. Además, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Morales, acusó al Ayuntamiento de llevar a cabo esta municipalización “por motivos puramente ideológicos”. El debate se desvió posteriormente con las acusaciones de “clasismo” hacia la portavoz naranja por parte de su homónima de Podemos, Lorena González, que a su vez fue tachada de “populista” por Morales.

Por su parte, Pedro Fernández mostró su satisfacción por “normalizar la situación” irregular provocada por el macrocontrato que unía la gestión de parques y jardines con la recogida de residuos y aclaró que “esta es una primera fase, la segunda consistirá en hacer un contrato de servicios de dos o tres y años y, posteriormente, ya en el siguiente mandato, completar la municipalización del servicio”.

El alcalde, Olegario Ramón, tomó la palabra antes de la votación para destacar que “el contrato firmado por anteriores gobiernos municipales, seguro que con la mejor intención, ha demostrado no ser bueno” y puso en valor el voto contrario al mismo de Tarsicio Carballo y su posterior denuncia, “sin la cual no estaríamos aquí con este tema”. Ramón afirmó que “el contrato de continuidad del servicio ha durado demasiado y todos somos conscientes de que hay un problema grave”, por lo que pidió a todos los grupos “altura de miras y confiar en los técnicos municipales para poner una solución. Es difícil de explicar que no se apoye esto”, remató el regidor.

Modificaciones al plan estratégico

En cuanto al resto de puntos del orden del día, el Pleno aprobó modificaciones en el plan estratégico para aumentar en 4.700 euros la partida destinada a fomentar la participación ciudadana a través de concursos de decoración navideña en las próximas fiestas, así como destinar 50.000 euros más a ayudas a los establecimientos hoteleros para gastos corrientes y aumentar a 80.000 euros la partida de ayudas a la hostelería para inversiones derivadas de la pandemia. PP, USE Bierzo y el concejal no adscrito se abstuvieron al considerar las cantidades demasiado bajas.

Además, se aprobó el acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Ponferrada al convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias para la coordinación en la gestión de los procesos selectivos de la Policía Municipal, un punto que, según el concejal de Seguridad, José Antonio Cartón, “permitirá salvaguardar los principios de igualdad, mérito y capacidad, dejando atrás los tiempos de cuadernos azules y amigos de mamá”. El punto salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP, Coalición por el Bierzo y Podemos, y la abstención de Ciudadanos, USE Bierzo, PRB y el concejal no adscrito.