El equipo de Gobierno de Ponferrada no aprobará la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en este mandato

El concejal de Infraestructuras, Medio Rural y Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha sido claro en cuanto a la polémica de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en Ponferrada: “no vamos a aprobar nunca la entrada de ningún tipo de ordenanza en este mandato porque lo que ha dicho el pueblo es que no quiere Zona de Bajas Emisiones”. Por ello, “no aprobaremos nada que no sea junio de 2027, cuando se acabe este mandato y entre la nueva coorporación”.

No obstante, Alonso ha asegurado que están abiertos a volver a reunirse con el PSOE y hace un llamamiento “para reunirnos con ellos”. En nombre del equipo de Gobierno, el concejal de Infraestructuras destaca que este tema “irá a pleno las veces que sea necesario porque a ver si vamos a sufrir contaminación en una calle y a 10 centímetros de esta no. Una mayoría abrumadora de la población no quiere que esta medida entre en vigor y nosotros no lo vamos a aceptar”.

El pasado mes de julio, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, adelantó que ya trabajaban en el ordenamiento interno de este plan de ZBE y aseguraba que estaba “bastante avanzado”.

En cuanto a la opinión de los comerciantes, el concejal destaca que han consensuado con ellos una propuesta que se presentó al PSOE y “estamos esperando la respuesta del grupo socialista”. La propuesta del PSOE es activar la zona con sanciones en 2026, mientras que el PP mantenía como fecha el 31 diciembre de 2027. Reconoció que la ZBE “tiene que existir por normativa europea y en lo que trabajamos es que sea menos lesiva”.