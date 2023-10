Ponferrada paraliza el cobro mínimo de agua cuando no haya consumo en las comunidades de vecinos

Grifo de agua. / Archivo

Debido a las diversas reclamaciones presentadas por las comunidades de propietarios en base a la facturación del mínimo que se estaba realizando en los contadores de control instalados en el anterior mandato, el Ayuntamiento de Ponferrada ha querido tomar medidas, tal y como anuncian en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.

"Ante la situación planteada, y dado que la empresa Aquona está aplicando el concepto establecido en la Ordenanza fiscal en un sentido distinto a la interpretación que entiende este equipo de gobierno, se ha decidido dictar la presente Instrucción: en los casos de las comunidades de propietarios en que el contador de control no tiene consumo, es decir, no hay diferencia entre los m³ consumidos del contador general y la suma del consumo de los contadores divisionarios, no se cumple el hecho imponible, es decir, no existe prestación de servicio de suministro de agua potable y otros servicios complementarios. Por lo tanto, no procede el cobro de ninguna prestación, ni siquiera del mínimo establecido en las tarifas", señalan.

El concejal de Hacienda y Régimen Interior, Luis Antonio Moreno, asegura que esta decisión "es la más justa". Con ella, solucionan, apuntan, "una queja vecinal y ayudamos a muchas familias que habitan en comunidades de propietarios y estaban pagando una tasa cuando no hacían ningún consumo".